Arnis Blodons: "Negribētu teikt, ka tie salūzušie vilcieni būtu tā galvenā problēma. Visa tā epopeja jau ir problēma"







“Es negribētu teikt, ka tie salūzušie vilcieni būtu tā galvenā problēma. Visa tā epopeja jau ir problēma,” tā TV24 raidījumā “Preses klubs” uzsvēra žurnālists un PR speciālists Arnis Blodons, diskutējot par jaunajiem “Pasažieru vilciens” elektrovilcieniem Latvijā, kas vairākkārt bija izgājuši no ierindas, jo tika konstatētas dažādas tehniskās prblēmas.

“Tātad problēma ir lēmumu pieņemšanā un iepirkumos. Pirmāmkārtām, mēs taču varam papētīt apkārt! Mēs zinām, kāda mums ir klimatiskā zona. Mēs skaidri zinām, kādi vilcieni iet Skandināvijā. Ja nezinām, varam piezvanīt un aizbraukt apskatīties…Tur ir līdzīgi klimatiskie apstākļi, varam apskatīties viņu pieredzi, tev nekas nav jāizdomā!” pārliecinoši uzsvēra Blodons.

Blodons, vērtējot jauno elektrovilcienu iepirkumu, konstatējis sekojošo: “Šeit tas iepirkums tika pārvēsts, es nezinu, par tādu krimināldrāmu nezin cik gados! Godīgi jāsaka – ja man būtu jāpieņem lēmums un jānopērk vilciens, teiksim, es būtu atbildīgā persona, piemēram, Satiksmes minists, kas tur to lēmumu pieņem, tad man būtu bail. No vienas puses, tu nevari nopirkt to, ko vajag tāpēc, ka tas būs par dārgu. Un joprojām nezin kāpēc galvenā lieta tomēr visos iepirkumos – figurē tā cena. Jāpērk nevis tas, kas vajadzīgs, bet jāpērk ir lētākais! Tad, manuprāt, tas viss tika ievests tādos džungļos, samudžināts tik tālu un bezjēdzīgi, ka beigās mīļā miera labad tika nopirkts kaut kas, kas, acīmredzot, nu, kā mēs šobrīd redzam, – tās ir tās sekas.”

Blodons pieļauj, ka izbraucot ar jaunajiem "Vivi" elektrovilcieniem pirmo, otro un trešo reizi, uzreiz izdosies novērst tos defektus. Viņš domā, ka tas process būs daudz ilgāks. "Un atkal, protams, par to kāds atkal maksās. Vai tas būs cilvēks, kas par savu naudu atbalsta un nopērk šīs te biļetes, kuram vajag nokļūt līdz darbavietai, slimnīcai, skolai vai kur vajag būt…Tie tad arī maksās! Vai arī maksās valsts uzņēmums, kas tāpat tiek uzturēts no valsts iedzīvotāju nodokļiem," tā TV24 raidījumā "Preses klubs" par tehniskajām ķibelēm ar jaunajiem elektrovilcieniem izteicās žurnālists un PR speciālists Blodons.



















































































































Jauno elektrovilcienu "Vivi" pārvadājumu uzsākšanas svinīgais pasākums, 15.12.2023

Jau vēstīts, AS “Pasažieru vilciens” (PV) zaudējumus pasažieriem saistībā ar jauno elektrovilcienu kavēšanos vai atcelšanu piedzīs no Čehijas uzņēmuma “Škoda Vagonka”, lai neciestu nedz uzņēmuma, nedz valsts budžets, aģentūru LETA informēja PV pārstāvji.PV skaidro, ka pēdējās nedēļās vairāki reisi, kas ir izpildīti ar “Škoda Vagonka” ražotajiem vilcieniem, ir kavējušies vai atcelti, un kompānija meklē risinājumus šai situācijai kopumā.

Vienlaikus PV uzsver, ka vilcienu pasažieriem ir tiesības pieprasīt zaudējumu kompensāciju, ja vilciena pienākšana vai atiešana kavējas vai reiss tiek atcelts. No 2012.gada PV ir izstrādāta kārtība, kādā klienti var pieprasīt kompensāciju.

Tāpat kompānijā uzsver, ka zaudējumu atlīdzības saņemšanai ir jāsaglabā vilciena biļeti un citus dokumentus, kas pamato prasītās atlīdzības apmēru.

Tiešo zaudējumu atgūšanai pasažieris var rīkoties vairākos veidos – iesniegt pieteikumu elektroniski PV mājaslapā “vivi.lv”, klātienē PV Klientu apkalpošanas centrā Rīgas Centrālajā dzelzceļa stacijā vai atstāt iesniegumu un nepieciešamos dokumentus kādā no PV kasēm, ja tās tajā brīdī ir atvērtas. Tāpat pieteikumu iespējams nosūtīt pa pastu.

Vienlaikus PV informē, ja kavētā vai atceltā vilciena reisa dēļ ir radušies papildu tēriņi, nevis tikai vilciena biļete, tad iesniegumā jāpievieno īss situācijas apraksts un citu zaudējumus pamatojošu dokumentu, piemēram, taksometra čeku vai cita transportlīdzekļa biļeti.

Visus iesniegumus atbilstoši normatīviem un iekšējām procedūrām PV izskata un izvērtē individuāli iespējami ātrāk, taču ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Vienlaikus sarežģītos gadījumos iesniegumu izskatīšanas termiņu var pagarināt līdz 30 dienām no to saņemšanas brīža.

Atmaksājums un kompensēšana notiek atbilstoši Ministru kabineta noteikumiem par sabiedriskā transporta pakalpojumu sniegšanas un izmantošanas kārtību.

LETA jau vēstīja, ka 2023.gada 15.decembrī PV sāka pasažieru pārvadājumus ar trim jaunajiem elektrovilcieniem Tukuma, Aizkraukles un Skultes virzienā, savukārt 16.decembrī jaunie elektrovilcieni sāka kursēt arī Jelgavas virzienā. Taču vilcieniem tiek konstatēti dažādi tehniski bojājumi, tostarp vismaz divos gadījumos jaunajiem elektrovilcieniem stacijā ir izlādējusies baterija, neļaujot pacelt pantogrāfu.

PV pārstāvji aģentūrai LETA pauda, ka tā no Čehijas uzņēmuma ir saņēmusi kopumā 17 jaunos elektrovilcienus. No tiem 11 vilcieni ir gatavi izmantošanai dzelzceļa līnijās. Savukārt visus 32 elektrovilcienus uzņēmums varētu saņemt līdz 2024.gada vidum. Sākotnēji bija plānots, ka “Škoda Vagonka” līdz 2023.gada beigām PV ir jāpiegādā 23 elektrovilcienus, bet 2024.gadā deviņus elektrovilcienus.

Visa projekta kopējās izmaksas paredzētas 257,889 miljonu eiro apmērā.