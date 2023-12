Lietuvas uzņēmuma "LTG Link" vilciens maršrutā Viļņa-Rīga-Viļņa

FOTO. Vēsturiska diena. 27.decembrī sāk kursēt vilciens starp Viļņu un Rīgu







Ziņa papildināta ar jaunākajiem foto pl. 14:14.

Lietuvas valsts dzelzceļa grupas “Lietuvos geležinkeliai” pasažieru pārvadājumu meitasuzņēmums “LTG Link” šodien, 27.decembrī, sāk vilciena reisus starp Viļņu un Rīgu, aģentūru LETA informēja “Lietuvos geležinkeliai” pārstāvji.

“LTG Link” vilciens no rīta dosies ceļā no Viļņas, bet pēcpusdienā – no Rīgas. Brauciens starp abām galvaspilsētām ilgs aptuveni četras stundas un 15 minūtes, kas ir līdzīgi, kā braucot ar automašīnu.

Vilciens no Viļņas izbrauks katru dienu plkst.6.30, no Kaišadores – plkst.7.14, no Šauļiem – plkst.8.51, no Jonišķiem – plkst.9.30. Jelgavā vilciens ieradīsies plkst.10.06, bet Rīgas Centrālajā stacijā – plkst.10.43.

No Rīgas uz Viļņu vilciens katru dienu aties plkst.15.28, no Jelgavas – plkst.16.08, Šauļos vilciens ieradīsies plkst.17.21, bet Viļņā – plkst.19.51.

Šimonīte: Vilciena brauciens ir “eiropeisks paradums”

Ar vilciena pirmo reisu šodien vizītē Rīgā ieradīsies Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte un satiksmes ministrs Marjus Skodis.

Braucieni ar vilcienu ir “eiropeisks paradums”, atklājot pasažieru vilcienu satiksmi starp Viļņu un Rīgu, trešdienas rītā Viļņā teica Lietuvas premjerministre Ingrīda Šimonīte.

“Daudzi no mums ir izmēģinājuši dažādus pārvietošanās veidus braucieniem starp Viļņu un Rīgu – esam lidojuši ar lidmašīnu, braukuši ar automobili, izmantojuši autobusu. Tagad šīs iespējas papildinās, iespējams, visilgtspējīgākais pārvietošanās veids, kas ir pa dzelzceļu,” Šimonīte teica Viļņas dzelzceļa stacijā, pirms ceļā devās pirmais pasažieru vilciens uz Rīgu. Viņa uzsvēra, ka braciens ar vilcienu ir “eiropeisks paradums”.

Lietuvas satiksmes ministrs Marjus Skuodis norādīja, ka vilciena pieturas izveide, piemēram, Jonišķos, ir daļa no reģionālās politikas.

Viņš pauda cerību, ka nākotnē maršrutu papildinās savienojums ar Tallinu un būs vairāk maršrutu uz Latviju.

“Mums ir jāpaplašina vilciena maršruts no Rīgas uz Tallinu, un mēs to patiešām vēlamies izdarīt, un trim valstīm vajadzēs turpināt rīkoties,” sacīja ministrs, piebilstot, ka nepieciešams ir savienojums arī caur Daugavpili.

Lietuvas valsts dzelzceļa grupas “Lietuvos geležinkeliai” ģenerāldirektors Egidijus Lazausks paskaidroja, ka vilcienu satiksmi starp Viļņu un Rīgu subsidēs no Lietuvas valsts budžeta, bet Latvijas pusē tas darbosies komerciāli.

Viesus Rīgā plkst.10.43 sagaidīs Latvijas Ministru prezidente Evika Siliņa (JV) un satiksmes ministrs Kaspars Briškens (P).

Pēc tam paredzētas abu valstu valdību vadītāju darba pusdienas.

Viļņas dzelzceļa stacijā šodien plkst.6 sāksies oficiālā pasažieru vilciena maršruta Viļņa-Rīga atklāšana ar Lietuvas premjerministres, satiksmes ministra un “Lietuvos geležinkeliai” pārstāvju uzrunām.

LETA jau rakstīja, ka standarta biļetes cena braucienam ir 24 eiro. Vienlaikus paredzēts, ka bērniem līdz sešu gadu vecumam, neaizņemot atsevišķu sēdvietu vilcienā, brauciens ir bezmaksas, bet bērniem vecumā no sešiem līdz 16 gadiem ir 30% atlaide.

Vilcienā pasažieriem būs pieejamas 142 sēdvietas un četri statīvi velosipēdiem.