Baltijas valstīs pieaug smēķētāju skaits, tostarp Latvijā smēķē 33% iedzīvotāju, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir pieaugums par vienu procentpunktu, liecina jaunākais, 2024.gadā publicētais “Eirobarometra” pētījums par eiropiešu attieksmi pret tabaku un tās izstrādājumiem.

Eiropas Savienībā (ES) kopumā tradicionālos tabakas produktus (cigaretes, cigāri, cigarillas un pīpes) 2023.gadā smēķēja 24% iedzīvotāju, kas salīdzinājumā ar 2020.gadu ir samazinājums par vienu procentpunktu.

Visvairāk smēķētāju ir Bulgārijā (37%), Grieķijā (36%), Horvātijā (35%) un Rumānijā (34%). Savukārt vismazāk smēķētāju ir Zviedrijā (8%), Nīderlandē (11%) un Dānijā (14%). Eiropā vidēji 56% iedzīvotāju nekad nav izmēģinājuši cigaretes, bet Latvijā šādu iedzīvotāju ir tikai 49%.

Ir jāņem vērā arī šāds fakts – nikotīnu saturošie produkti, it īpaši, ja tiem ir pievienotas dažādas aromatizējošas vielas, ir pievilcīgi arī nesmēķētājiem, to ir atzinusi arī Pasaules veselības organizācija (PVO).

Kā TV24 raidījumā “Nacionālo interešu klubs” norādīja Jana Feldmane, Veselības ministrijas Sabiedrības veselības departamenta direktore, PVO tāpēc aicina valstis visā pasaulē ierobežot šo tabakas produktu izplatību, jo tas ir skaidrs sākumposms atkarības veidošanai.

“Dažādu aromatizētāju ierobežojumi ir tieši tādēļ noteikti, jo tas ir tas, kas cilvēku ievelk šajā atkarībā, kas pamudina uzsākt smēķēšanu, un tālāk veidojas atkarība. Pēc tam jau notiek pāreja uz daudz stiprāku tabakas produktu lietošanu,” skaidro Feldmane.

“Eirobarometra” pētījums parāda, ka eiropieši joprojām sāk smēķēt galvenokārt ar tradicionālajām cigaretēm (79%), tostarp Latvijā cigaretes ir pirmais izmēģinātais tabakas un nikotīna produkts 77% smēķētāju, Lietuvā – 87%, bet Igaunijā – 71% smēķētāju.

Otrs populārākais tabakas un nikotīna produkts iesācēju vidū ir uztinamā tabaka – ar to vidēji ES smēķēšanu sāk 8% iedzīvotāju. Īpaši populāra uztinamā tabaka ir Nīderlandē, kur to kā pirmo produktu minējuši 22% smēķētāju. Latvijā to kā pirmo izmēģināto tabakas produktu norādījuši 3% smēķētāju, Igaunijā – 4%, bet Lietuvā – 1%.

E-cigaretes kā savu pirmo produktu ES kopumā minējuši 3% smēķētāju, bet karsējamo tabaku – 1%. Arī zelējamo tabaku jeb snusu kā pirmo produktu norādījuši tikai 1% eiropiešu, tomēr tas ir otrs populārākais iesācēju produkts Zviedrijā 17%, kur kopumā ir zemākie smēķēšanas rādītāji ES.

Tradicionālās cigaretes ir arī pats populārākais tabakas un nikotīna produkts ES kopumā – to vismaz reizi mēnesī lieto 77% smēķētāju, bet ikdienā – 69% smēķētāju. Vidēji dienā lietotājs izsmēķē 14,1 cigareti, tostarp Grieķijā 18,13 cigaretes, bet Zviedrijā 10,13 cigaretes.

Otrs populārākais ikdienas tabakas produkts ES ir uztinamā tabaka, kuru ikdienā lieto aptuveni 18% smēķētāju. Salīdzinoši mazāk populāras ir cigarillas, cigāri un pīpes.

Arī Latvijā parastās cigaretes ir populārākais tabakas un nikotīna produkts, ko katru dienu lieto 80% smēķētāju. Uztinamo tabaku Latvijā katru dienu lieto 5% smēķētāju, savukārt cigarillas, cigārus, pīpes, snusu un ūdens pīpes ikdienā lieto apmēram 1% lietotāju.

Aptaujā ES kopumā 3% respondentu atbildējuši, ka regulāri lieto e-cigaretes, bet 8% atzinuši, ka ir šo produktu ir izmēģinājuši vienu vai divas reizes. Savukārt karsējamo tabaku regulāri lieto apmēram 2% eiropiešu un 4% atzinuši, ka ir to pāris reizes izmēģinājuši.

Šogad publicētais “Eirobarometra” pētījums par eiropiešu attieksmi pret tabaku un tās izstrādājumiem tika veikts 2023.gadā no 10.maija līdz 5.jūnijam 27 ES dalībvalstīs, kopumā aptaujājot 26 358 respondentus vecuma grupā no 15 līdz 55 un vairāk gadiem.