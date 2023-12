Artis Pabriks: “Krievija ir izmantojusi šo karu, lai uzliktu savu ekonomiku uz militārās ekonomikas sliedēm” Ieteikt







“Ja mēs runājam par tādām tīri tehniski militārām lietām, tā atšķirība, ko es visu laiku arī uzsveru, starp Krieviju un NATO valstīm ir, ka Krievija ir izmantojusi šo karu, lai uzliktu savu ekonomiku uz militārās ekonomikas sliedēm,” tā TV24 raidījumā “Globuss” uzsvēra Ziemeļeiropas politikas centrs” direktors” Artis Pabriks, diskutējot par aktualitātēm starptautiskajā politikā, tostarp par karu Ukrainā un militārās ražošanas attīstību Krievijā.

“Tas nozīmē, ka viņa [Krievija] ražo, gatavojas, tērē – ražo tās lietas, kas viņiem frontē ir vajadzīgas. Kamēr Rietumu valstis joprojām dzīvo tādas pašamierinātības un miera ekonomikas apstākļos – domā par vēlēšanām, domā tur par atšķirīgiem visādiem sekundāriem jautājumiem,” tā komentēja Pabriks, salīdzinot ekonomikas aktivitātes Krievijā un Rietumu valstīs.

TV24 raidījumā “Globuss” Pabriks, apspriežot jautājumu par Latvijas pašreizējās valdības ieceri būvēt artilērijas munīcijas modulāro sprāgstvielu bloku rūpnīcu, sacīja, ka šis jautājums aizsardzības nozarē tika “aizsākts pirms apmēram pusotra gada”. Viņaprāt, vismaz pusgads esot zaudēts.

“Bet ir labs darbs izdarīts kopumā, jo, pirmkārt, šeit [rūpnīcas izveidei – red.] ir sagādāti starptautiskie partneri. Un, ja mēs nenogulēsim, tad ir lielas iespējas kaut kādus 40% no tām izmaksām šai rūpnīcai dabūt no Eiropas fondiem. Bet, protams, liela daļa, kā tas bieži ir politikā, jautājumi iet gadiem, līdz ar to viņi pārmantojas. Bet mums reģionā nav, kas ražo munīciju! Mēs – Latvija – šeit varam būt pirmie Baltijas reģionā, kas to varētu sākt darīt un arī eksportēt,” tā TV24 raidījumā atzina Pabriks, kurš ir arī bijušais aizsardzības ministrs.

Jau ziņots, ka artilērijas munīcijas modulāro sprāgstvielu bloku rūpnīcas izbūve Latvijā varētu izmaksāt līdz aptuveni 30 miljoniem eiro, tā novembrī informēja Aizsardzības ministrijas (AM) Preses nodaļa.

Latvijas valdība otrdien, 21.novembrī, atbalstīja militārās industrijas valsts kapitālsabiedrības SIA “Valsts aizsardzības korporācija” dibināšanu. Ņemot vērā Latvijas Nacionālo bruņoto spēku vajadzības, “Valsts aizsardzības korporācija” veidos Latvijas un ārvalstu komersantu kopuzņēmumus konkrētu produktu ražošanai, tādējādi stiprinot piegāžu drošību.

Kā viens no pirmajiem projektiem, ko īstenos “Valsts aizsardzības korporācija” iecerēts 155 milimetru munīcijas modulāro sprāgstvielu bloku rūpnīcas izveide kopā ar Somijas un Norvēģijas uzņēmumu “Nammo”, kā arī Francijas un Itālijas uzņēmumu “Nexter”.

Projekta kopējās izmaksas tiek lēstas ap 100 miljoniem eiro. Rūpnīcas izbūve Latvijā varētu izmaksāt līdz aptuveni 30 miljoniem eiro. Rūpnīcas izveides projekts līdz 13.decembrim tiks pieteikts ES finansējumam, ko pieļauj regula “Munīcijas ražošanas atbalsta akts”. Atbilstoši regulai var saņemt līdz 45% līdzfinansējuma.

Vienlaikus “Valsts aizsardzības korporācija” nākotnē attīstīs arī citus iespējamos darbības virzienus, kas nodrošinās militāro piegāžu drošību Latvijā. Tāpat AM turpinās aktīvu dialogu un sadarbību ar vietējiem militārās industrijas uzņēmumiem arī pēc “Valsts aizsardzības korporācijas” izveides.

