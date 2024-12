Foto: Markus Spiske/UNSPLASH

Viss vienuviet! Svarīgākais apkopojums par izmaiņām no 2025. gada: pensijas, pabalsti, minimālā alga Ieteikt







Labklājības ministrija izveidojusi apkopojumu par svarīgākajām izmaiņām sociālajā jomā 2025. gadā. Svarīgi piefiksēt ikvienam iedzīvotājam!

No 2025. gada 1. janvāra

Ø Minimālās mēneša darba algas apmērs normālā darba laika ietvaros pieaugs un būs 740 eiro.

Ø No 2025. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim vecāku pabalsta saņēmējam, kurš bērna kopšanas laikā ir nodarbināts un neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai bērna kopšanas laikā gūst ienākumus kā pašnodarbinātais, pabalstu izmaksās 75 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta.

Ø Noteikts valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu un brīvprātīgo iemaksu objekta maksimālais apmērs nākamajiem trim gadiem (2025., 2026., 2027. gadam) – 105 300 eiro gadā.

Ø Personām, kuras saņem ienākumu no intelektuālā īpašuma (autoratlīdzību saņēmējiem), līdz 2027. gada 31. decembrim ir pagarināta tiem noteiktā īpašā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu noteikšanas un veikšanas kārtība.

Ø No 2025. gada 1. janvāra līdz 2028. gada 31. decembrim personām, kuras ir valsts fondēto pensiju shēmas (pensiju 2. līmenis) dalībnieki, pensijas kapitālu valsts fondētajā pensiju shēmā veido 5% no iemaksu objekta un valsts nefondētajā pensiju shēmā (pensiju 1. līmenis) – 15% no iemaksu objekta.

Ø Pabeigta pensionēšanās vecuma celšana, vienlaikus paaugstinot vecuma pensijas piešķiršanai nepieciešamo stāžu no 15 uz 20 gadiem. No 2025. gada 1. janvāra tiesības uz valsts vecuma pensiju ir 65 gadu vecumu sasniegušajiem, ja apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 20 gadiem. Personām, kuru apdrošināšanas stāžs nav mazāks par 30 gadiem, ir tiesības pensionēties priekšlaicīgi, t.i., 2 gadus pirms vispārējā pensionēšanās vecuma sasniegšanas. 2025. gadā pensionēties priekšlaicīgi var personas, kuras sasniegušas 63 gadu vecumu.

Ø Turpinās pakāpeniska piemaksu pie pensijas piešķiršanas atjaunošana par apdrošināšanas stāžu, kas uzkrāts līdz 1995. gada 31. decembrim. 2025. gadā tās piešķir cilvēkiem, kas devās pensijā 2015., 2016. un 2017. gadā.

Ø Paaugstināts pensionāra iedzīvotāju ienākuma nodokļa neapliekamais minimums no 500 uz 1000 eiro mēnesī.

Ø Paaugstināts zemākais minimālo ienākumu slieksnis no 20% līdz 22% apmērā no ienākumu mediānas, kas ietekmēs valsts sociālā nodrošinājuma pabalsta (VSNP) saņēmējus – cilvēkus ar invaliditāti, kuriem invaliditāte noteikta vispārējā gadījumā, un pensijas vecumu iedzīvotājus. VSNP apmērs pensijas vecuma cilvēkiem un VSNP personām ar III invaliditātes grupu (bāzes apmērs) no 2025. gada 1. janvāra būs 166 eiro.

Ø Garantētā minimālā ienākuma slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 166 eiro (līdz šim – 137 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 116 eiro (līdz šim – 96 eiro).

Ø Trūcīgas mājsaimniecības ienākumu slieksnis pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 377 eiro (līdz šim – 343 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā –264 eiro (līdz šim – 240 eiro).

Ø Maznodrošinātas mājsaimniecības ienākumu sliekšņa maksimālais apmērs pirmajai vai vienīgajai personai mājsaimniecībā būs 604 eiro (līdz šim – 549 eiro), pārējām personām mājsaimniecībā – 423 eiro (līdz šim – 384 eiro).

Ø Palielināts minimālās vecuma pensijas apmērs. Minimālās vecuma pensijas aprēķina bāze palielinās no 171 līdz 189 eiro (25% apmērā no ienākuma mediānas), cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 206 līdz 226 eiro (30% apmērā no ienākumu mediānas). Minimālo vecuma pensijas apmēru nosaka, piemērojot aprēķina bāzei koeficientu 1,2 un par katru stāža gadu, kas pārsniedz 20 gadus, apmēru palielina par 2% no aprēķina bāzes.

Ø Palielināts minimālās invaliditātes pensijas apmērs. Minimālās invaliditātes pensijas aprēķina bāze palielinās no 171 līdz 189 eiro (25% apmērā no ienākuma mediānas), cilvēkiem ar invaliditāti no bērnības – no 206 līdz 226 eiro (30% apmērā no ienākumu mediānas). III invaliditātes grupas gadījumā invaliditātes pensija tiek noteikta invaliditātes pensijas aprēķina bāzes apmērā, savukārt, nosakot minimālo invaliditātes pensiju I un II invaliditātes gadījumā, aprēķina bāzei tiek piemēroti koeficienti – I invaliditātes grupai 1,6, bet II invaliditātes grupai – 1,4.

Ø Palielināts minimālās pensijas apgādnieka zaudējuma gadījumā apmērs. Minimālās apgādnieka zaudējuma pensijas apmērs katram bērnam no dzimšanas līdz septiņu gadu vecuma sasniegšanai palielināts no 171 līdz 189 eiro (25% apmērā no ienākuma mediānas), personām ar invaliditāti no bērnības – no 206 līdz 226 eiro (30% apmērā no ienākumu mediānas).

Ø Paaugstināts bērna ar invaliditāti kopšanas pabalsts par 100 eiro, tas palielināts no 313,43 līdz 413,43 eiro mēnesī.

Ø Divi iepriekš pilotprojektu ietvaros nodrošinātie sociālie pakalpojumi – psihosociālās rehabilitācijas pakalpojumi bērniem ar autiskā spektra traucējumiem (AST) un viņu ģimenes locekļiem – turpmāk būs pastāvīgi no valsts budžeta finansēti. No valsts budžeta tiks finansēts uzturošās terapijas pakalpojums bērniem ar AST no diviem gadiem līdz sešu gadu (ieskaitot) vecumam pēc autisma diagnosticēšanas vai aizdomām par AST un ārstniecības iestādē saņemtas agrīnās intervences programmas un arī psihosociālās rehabilitācijas pakalpojums bērniem ar AST no diviem gadiem līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai, kuriem Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisija ir noteikusi invaliditāti, un viņu ģimenes locekļiem (vecāki, audžuvecāki, brāļi, māsas, vecvecāki).

Ø Asistenta un pavadoņa pakalpojumu sniedzēju atlīdzība tiks noteikta 5,72 eiro par vienu pakalpojuma stundu (līdz šim 5,42 eiro).

No 2025. gada 1. oktobra

Ø Pensiju indeksācijā 1. oktobrī pārskatīs valsts pensiju vai tās daļas apmēru, kas nepārsniedz iepriekšējā kalendāra gada vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī apmēru (šobrīd 50% no vidējās apdrošināšanas iemaksu algas valstī), ņemot vērā faktisko patēriņa cenu indeksu un daļu no apdrošināšanas iemaksu algas reālā pieauguma procentiem.

Ø Paplašināts to cilvēku loks, kuriem indeksē visu pensijas apmēru, papildinot šo uzskaitījumu ar personām, kurām vecuma pensija piešķirta ar atvieglotiem noteikumiem sakarā ar bērna, kuram noteikta invaliditāte, vai piecu un vairāk bērnu aprūpi un audzināšanu. Šobrīd visu pensijas apmēru indeksē politiski represētajiem, personai ar I grupas invaliditāti un Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem.