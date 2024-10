Publicitātes foto no Pexels.com

ASV transporta direkcija piespriedusi Vācijas aviokompānijai “Lufthansa” 4 miljonu dolāru lielu sodu par ebreju pasažieru diskrimināciju, vēsta britu medijs “BBC”.

Incidents noticis 2022. gadā, kad aviokompānija 128 pasažieriem, no kuriem gandrīz visi valkāja apģērbu, kas raksturīgs ortodoksālajiem ebreju vīriešiem, savienojuma lidojumā no Frankfurtes uz Budapeštu, lieguši iekāpšanu lidmašīnā, jo tie iepriekšējā lidojumā no Ņujorkas uz Frankfurti neesot pildījuši prasības, saistībā ar covid pandēmijas laikā noteikto, par sejas masku lietošanu, kā arī uzvedušies “neatbilstoši” aviokompānijas standartiem.

Transporta direkcija ziņoja, ka aviokompānija diskriminējusi pasažierus, uzskatot visus kā vienotu grupu, lai gan daudzi no viņiem viens otru nav pazinuši, iekāpšana lidmašīnā tikusi liegta visiem iesaistītajiem.

“Ceļojot, nevienam nevajadzētu saskarties ar diskrimināciju, un šodienas rīcība ir skaidrs vēstījums aviokompānijām, ka mēs esam gatavi veikt izmeklēšanu un rīkoties, ja tiek pārkāptas pasažieru pilsoniskās tiesības,” situāciju komentējis ASV transporta direkcijas sekretārs.

Šāds sods ir lielākais, ko ASV transporta direkcija jebkad ir piespriedusi par cilvēktiesību pārkāpumu.

Vācu aviokompānija “Lufthansa” noliegusi to, ka tās darbinieki būtu bijuši iesaistīti diskriminācijā pret ebrejiem, taču ir piekritusi soda apmaksai, lai izvairītos no tālākas tiesvedības.