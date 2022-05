Foto: ZUMAPRESS/Scanpix/LETA

Atbalsta samazinājuma dēļ Rīgā uz citām mītnēm īsā laikā jāpārvieto 570 ukraiņu bēgļi Ieteikt







Atbalsta samazinājuma dēļ Rīgā uz citām mītnēm īsā laikā jāpārvieto 570 Ukrainas bēgļi, pirmdien preses konferencē informēja Rīgas Pašvaldības policijas (RPP) priekšnieka vietnieks Andrejs Aronovs.

Saskaņā ar valdības lemto, no šodienas maksa par bēgļu izmitināšanu tūrisma mītnēs samazināta no 20 eiro uz 15 eiro dienā, bet par bēgļu ēdināšanu – no 15 eiro uz 10 eiro.

Pēc šāda lēmuma atsevišķas tūrisma mītnes paziņojušas, ka vairs nevar izmitināt savās telpās bēgļus. Aronovs skaidroja, ka tas kopumā skāris 570 cilvēkus.

Vakar izdevies atrast iespēju pārcelt 200 bēgļus uz citām mītnēm, bet šodien tiks pārcelti vēl 200. Atlikušie tiks pārcelti līdz pirmdienai.

Aronovs uzsvēra, ka sākotnēji, pēc lēmuma publicēšanas un informācijas tūrisma mītnēs, ka cilvēkiem būs jāpamet viesnīcas, bēgļu sabiedrībā valdījusi panika, kuru līdz šodienai esot izdevies novērst.

Gan RPP darbinieki, gan Rīgas sociālais dienests centies informēt bēgļus, ka bez pajumtes viņi nepaliks un uz ielas neviens netiks izlikts.

Kopumā Rīgā tūrisma mītnēs dzīvo ap 2000 bēgļu no Ukrainas.

Kā ziņots, līdz 24.maijam Rīgas atbalsta centrā Ukrainas iedzīvotājiem reģistrēti 15 034 cilvēki, šodien žurnālistus informēja Rīgas domes preses konferencē.