Foto: AFP/ SCANPIX/ LETA

Atkārtoti pārspēts slimnīcās ievietoto Covid-19 pacientu skaita rekords







Ārstniecības iestādēs pagājušajā diennaktī ievietoti 206 Covid-19 pacienti, kas līdz šim ir lielākais Covid-19 stacionēto skaits diennaktī, bet 161 no tām izrakstīti, līdz ar to kopumā stacionēto Covid-19 pacientu skaits palielinājies no 1257 līdz 1277 pacientiem, liecina Nacionālā veselības dienesta informācija.

Šis ir līdz šim lielākais stacionēto pacientu kopskaits. Iepriekš lielākais stacionēto Covid-19 pacientu kopskaits Latvijā tika izziņots 22.oktorbī, kad slimnīcās ārstējās 1257 pacienti, bet pirms tam – 13.janvārī, kad slimnīcās ārstējās 1224 cilvēki.

No slimnīcās esošajiem Covid-19 pacientiem 1123 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 154 – ar smagu slimības gaitu, Tādējādi 13,7% stacionēto šobrīd ir smaga slimības gaita.

Līdz ar to vakar sasniegts gan jauns kopējo stacionāro esošo rekords, gan dienā no jauna stacionēto rekords, gan arī smagā stāvoklī esošo pacientu rekords.

Kopumā līdz šim no slimnīcām izrakstīti 16 872 Covid-19 pacienti.