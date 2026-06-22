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Ātrā recepte: rabarberu plātsmaize no kefīra mīklas 0

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22:45, 22. jūnijs 2026
Receptes

Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis

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Ātri pagatavojams sezonas gardums no rabarberiem.

Sastāvdaļas

Mīklai:

2 glāzes miltu
1 glāze kefīra
2 olas
1 tējkarote cepamā pulvera

Pildījumam:

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3 rabarberu kāti (garnēšanai)
200 g biezpiena
2 ēdamkarotes skābā krējuma
2 ēdamkarotes cukura
1 ola
pūdercukurs

Pagatavošana

Iejauc mīklu no miltiem, kefīra, olām un cepamā pulvera. To lej uz plāts, virsū uzdrupina biezpienu, tad saliek sagrieztus rabarberus. Atsevišķā traukā olu sakuļ ar krējumu un cukuru, pārlej rabarberiem. Plāti liek cepeškrāsnī un cep plātsmaizi 180–200 oC, līdz gatava (35–45 minūtes). Atdzesē, pārkaisa ar pūdercukuru.

Cukuru var pievienot pēc savas gaumes.

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