Ātrā recepte: rabarberu plātsmaize no kefīra mīklas 0
Autors: Inga Patmalniece / Praktiskais Latvietis
Ātri pagatavojams sezonas gardums no rabarberiem.
Sastāvdaļas
Mīklai:
2 glāzes miltu
1 glāze kefīra
2 olas
1 tējkarote cepamā pulvera
Pildījumam:
3 rabarberu kāti (garnēšanai)
200 g biezpiena
2 ēdamkarotes skābā krējuma
2 ēdamkarotes cukura
1 ola
pūdercukurs
Pagatavošana
Iejauc mīklu no miltiem, kefīra, olām un cepamā pulvera. To lej uz plāts, virsū uzdrupina biezpienu, tad saliek sagrieztus rabarberus. Atsevišķā traukā olu sakuļ ar krējumu un cukuru, pārlej rabarberiem. Plāti liek cepeškrāsnī un cep plātsmaizi 180–200 oC, līdz gatava (35–45 minūtes). Atdzesē, pārkaisa ar pūdercukuru.
Cukuru var pievienot pēc savas gaumes.