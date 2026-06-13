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Tik gardu kūku sen nebūsi ēdis! Zemeņu šarlotes recepte 0

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Māra Lapsa / Latvijas Mediji
12:51, 13. jūnijs 2026
Receptes

Šis gardums prasa mazliet garāku noņemšanos, taču rezultāts būs tā vērts.

Sastāvdaļas

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130 g kviešu miltu
170 g cukura
50 g saldā krējuma
3 olas
2 tējkarotes cepamā pulvera
200 g zemeņu ievārījuma
2 ēdamkarotes želatīna
1 kg zemeņu
400 g skābā krējuma
300 g bezpiedevu jogurta
100 g pūdercukura
pusēdamkarote citrona sulas
100 ml saldā krējuma rotāšana

Pagatavošana

Olas saputo ar cukuru. Miltus sajauc ar cepamo pulveri un pievieno olām. Tad pievieno saldo krējumu, un – mīkla ir gatava. To uzlej uz plāts, kurā izklāts cepampapīrs. Cep cepeškrāsnī 250 °C aptuveni 5 minūtes. Gatavo mīklas plātni izgāž uz sviestpapīra un uzmanīgi noņem cepampapīru. Pārziež ar ievārījumu un satin ruletē. Atdzesē.

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Želatīnu uzbriedina aukstā ūdenī aptuveni 10 minūtes. Zemenes noskalo un notīra. Dažas atstāj rotāšanai. Pusi zemeņu sagriež šķēlītēs, atlikušās sasmalcina.

Gatavo pildījumu no krējuma, jogurta, pūdercukura, citrona sulas, zemeņu sķēlītēm un sasmalcinātajām zemenēm. Želatīnam nolej lieko ūdeni un izkausē uz lēnas uguns. Pievieno pildījuma masai.

Ruleti sagriež aptuveni 30 šķēlītēs. 20 šķēlītes kārto apaļā, dziļā traukā. Virsū lej pildījumu un pārliek ar atlikušajām ruletes šķēlītēm. Liek vēsumā vismaz uz 5 stundām, lai sarec.

Kūku izgāž uz lēzena servējamā trauka. Rotā ar putukrējumu un zemenēm.

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