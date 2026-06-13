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Garšos kā bērnībā! Skābeņu zupas recepte ar kūpinātu cauraudzīti 0

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Māra Lapsa / Latvijas Mediji
22:38, 13. jūnijs 2026
Receptes

Skābeņu zupa ir pirmais ēdiens, ar ko asociējas šie zaļumi, kas bagāti ar kāliju un vitamīniem. Tomēr tās iederas ne vien zupā, bet arī salātos, sautējumos, mērcēs un pīrāgu pildījumā. Šīs zaļās lapiņas skābenās garšas dēļ ir lieliska piedeva kartupeļu salātiem, var arī kartupeļu biezenim pievienot skābeņu biezeni. Tās piešķir patīkamu svaigumu jogurta un zaļumu mērcēm. Lielā skābes daudzuma dēļ skābenes sīkstu gaļu padara mīkstu un irdenu.

Sastāvdaļas

Kokteilis
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300 g kūpināta cūkas cauraudzīša
100 g miežu putraimu
200 g skābeņu
4 vidēja lieluma burkāni
4 vidēja lieluma kartupeļi
2 selerijas kāti (var nelikt)
1 sīpols
sauja pētersīļa lapiņu
1 lauru lapa
1 l dārzeņu vai gaļas buljona
1 l karsta ūdens
sāls, pipari

Pagatavošana

Katlā liek nomizotus un kubiņos sagrieztus kartupeļus, burkānus un selerijas kātus. Pievieno vairākos ūdeņos noskalotus putraimus, lauru lapu, no cauraudzīša nogrieztu ādu, pārlej ar karstu buljonu, ūdeni un vāra aptuveni 30 minūtes.

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Nelielā eļļas daudzumā apcep sīki sagrieztu cauraudzīti, sakapātu sīpolu un pētersīļus. Pievieno zupai un turpina to vārīt vēl 15 minūtes.

Skābenes nomazgā, sagriež sīkāk. Kad zupa gatava, izņem lauru lapu un cūkādiņu, ja nepieciešams, pievieno vēl karstu ūdeni, sāli un piparus, iemaisa skābenes un katlu noceļ no uguns.

Katlam uzliek vāku un atstāj zupu vismaz 15 minūtes savilkties. Pasniedzot pievieno vārītu olu un skābo krējumu.

Skābenīte

• No skābenēm gatavo zupas, biezzupas, pildījumu pīrāgiem, salātus, pievieno omletei, sacepumiem, mērcēm, gatavo ziemai.
• Skābeņu ēdieni sader ar koriandru, melnajiem pipariem, piparmētrām, dillēm un pētersīļiem.
• Anglijā no tām gatavo biezeni, kam pievienots cukurs un etiķis, pasniedz kā mērci pie aukstajiem gaļas ēdieniem.
• Piemīt vērtīgas ārstnieciskas īpašības. Tās satur daudz C vitamīna, beta karotīnu, kāliju un dzelzi. Noder gremošanas sistēmas veselībai, paaugstināta asinsspiediena normalizēšanai, acu veselībai, imunitātes stiprināšanai un kopējā veselības stāvokļa uzlabošanai. Skābenēm piemīt arī diurētiska iedarbība.
• Neiesaka uzturā lielā daudzumā un ilgstoši, jo skābeņskābe var traucēt aknu darbībai, kā arī veicināt nierakmeņu veidošanos, savukārt oksālskābes traucē kalcija uzsūkšanos zarnās.
• Negatavojiet skābenes dzelzs vai alumīnija traukos, jo metāli savstarpēji iedarbojas ar skābeņskābi un rada nepatīkamu, metālisku garšu.

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