“Gabītis murrādams ieriktējās azotē uz palikšanu,” Adrianas Miglānes pamestais kaķītis atradis jaunas mājas 2
Dzīvnieku adopcijas stāsti sociālajos tīklos bieži aizkustina tūkstošiem cilvēku. Īpaši tad, ja runa ir par pamestiem vai grūtu dzīves pieredzi piedzīvojušiem dzīvniekiem, kuri beidzot atrod ģimeni un iespēju sākt jaunu dzīvi. Tomēr reizēm aiz skaistajiem foto un emocionālajiem ierakstiem slēpjas daudz sarežģītāki un sāpīgāki notikumi, kas atgādina, cik atbildīgs patiesībā ir lēmums par mājdzīvnieka adopciju.
Tieši šāds stāsts pēdējo nedēļu laikā raisījis plašas diskusijas sociālajos tīklos. Iepriekš jau vēstījām, ka dziedātāja Adriana Miglāne saviem sekotājiem ar lielu prieku pavēstīja par kādu sen lolotu sapni. Viņas ģimenei pievienojās adoptēts kaķītis vārdā Gabis.
Toreiz Adriana sociālajos tīklos publicēja emocionālu ierakstu, kurā neslēpa sajūsmu par jauni ģimenes locekli. Taču pēc kāda laika dzīvnieku patversmes “Ķepu-ķepā” publicētais ieraksts lika daudziem satraukties. Patversme atklāja, ka Gabis atkal atgriezies pie viņiem un meklē jaunas mājas.
Emocionālajā publikācijā patversmes pārstāvji uzsvēra, cik svarīgi ir adopciju uztvert nevis kā mirkļa emociju vadītu lēmumu, bet gan kā nopietnu atbildību par dzīvu būtni. Tāpat tika uzsvērts, ka dzīvnieki ļoti pieķeras cilvēkiem un atkārtota nonākšana patversmē tiem ir smags pārdzīvojums.
“Cilvēki saka, ka neatdos… un tad tomēr atdod. Un te nu atkal mēs esam. Gabis meklē mājas. Atkal. Ar līdzšinējo grūto dzīves pieredzi. Un diemžēl kārtējo jauno vilšanos. Bet redzat – mīlestības pilns…” vēstīts ierakstā.
Patversme arī atgādināja, ka adopcijai nevajadzētu kalpot tikai kā emocionālam atbalstam cilvēkam, jo dzīvniekiem pašiem nepieciešama drošība, stabilitāte un mierīga vide. Šis ieraksts sociālajos tīklos izraisīja plašas diskusijas par cilvēku atbildību, adoptējot dzīvniekus, un par to, cik rūpīgi jāizvērtē savas iespējas pirms šāda lēmuma pieņemšanas.
Taču nu šim stāstam pienākušas laimīgas beigas. Patversme “Ķepu-ķepā” sociālajā tīklā “Facebook” pavēstījusi, ka Gabis beidzot ir atradis jaunas mājas, un viņu adoptējusi Dana Gulbe, kura kļuva zināma plašākai sabiedrībai pēc dalības televīzijas šovos “Lauku sēta” un “Saimnieks meklē sievu”.
“Gabis adoptēts. Bungu rīboņām rībinot un fanfarām skanot, nākam pie jums ar brīnišķīgiem jaunumiem – GABĪTIS devās mājās!
Pūriņā līdzi atbalsts senioru veselības programmas ietvaros no mūsu draugiem. Lai ilgi un laimīgi. Gaidīsim fotomirkļus un stāstus no mājiņām tiklīdz būs iejuties,” vēsta “Ķepu-ķepā”.