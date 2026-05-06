VIDEO. “Arī slavenībām reizēm nav sirds” – patversmes vadītāja neslēpj rūgtumu par Adrianas Miglānes rīcību ar adoptēto kaķīti 1
“Šī meitene parādīja, ka ir ļoti emocionāla, ka ļoti mīl dzīvniekus, nekad atpakaļ neatdod,” tā par dziedātājas Adrianu Miglāni, kura nu atdevusi atpakaļ patversmē 10 gadus veco kaķu senioru Gabi, sociālo tīklu platformā “TikTok” publicētajā video saka patversmes “Ķepu-Ķepā” vadītāja Gundega Bidere. Kamēr sabiedrība vārās sašutumā, atklājas jaunas detaļas: patversme par dziedātājas “vēsturi” uzzinājusi tikai tagad, jo ikdienu pavada smagi strādājot, nevis sekojot influenceru un modes tendencēm.
Gundega Bidere, skaidrojot situāciju, kas radās pēc kaķīša adopcijas, stāsta: “Pirmkārt, Adriana atbrauca un, kā jebkurš cits cilvēks, aizpildīja anketu, aizbrauca mājās, mēs izlasījām anketu, kurā bija rakstīts, ka nekad dzīvnieku neatdod atpakaļ.Tika izrunāts viss gan par barošanu, gan par turēšanu.
Redziet, mēs neesam tie, kas savu ikdienu pavada sociālajos tīklos, mēs lielāko daļu laika esam šeit – ar dzīvniekiem. Lielāko laika daļu pavadām strādājot tīri praktisku, fizisku darbu un jaunākajām modes tendencēm – influenceriem, dziedātājiem – līdzi nesekojam. Mums diennaktī diemžēl ir tik daudz stundu, cik ir.
Par visu pārējo šīs personas vēsturi es uzzināju aizvakar un vakar. Jā, varbūt mums katrs cilvēks ir jāpārbauda soctīklos, pie tā mēs, visticamāk, arī nākotnē piestrādāsim, jo manā uztverē slavenībām būtu jārāda piemērs sabiedrībai.
Jebkurā gadījumā kaķis ir atpakaļ šeit – drošībā, tas laikam būtu tas primārais. Šādas Adrianas ir maigākie gadījumi mūsu ikdienā.
Kā izrādās, arī slavenībām reizēm nav sirds. Nav atbildības sajūtas, nav spējas izvērtēt savas iespējas.”
Video patversmes vadītāja arī aicina apciemot Gabi, kurš tagad atkal meklē saimnieku, kuram var uzticēties, un jaunas mājas uz visu atlikušo mūžu.
Vairāk skaties video!
@dzab_kepu_kepaPar situāciju, kas radās pie Gabīša adopcijas..🐾♬ original sound – ambientaloe