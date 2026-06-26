“Atstāja cilvēku ceļa malā!” Cēsu pusē aktīvi meklē šoferi, kurš notrieca velobraucēju un aizbēga 0
Braukšana ar velosipēdu joprojām ir riskanta — pietiek ar vienu neuzmanīgu manevru, pārāk mazu distanci vai mirkļa novēršanos, lai sadursme ar mašīnu beigtos ar smagām traumām. Velosipēdists uz ceļa ir daudz neaizsargātāks par autovadītāju, tāpēc katrs pārkāpums var maksāt ļoti dārgi. Siguldas pusē vakar kāds šoferis notriecis velosipēdistu un nav pat apstājies, lai pajautātu, vai cilvēkam viss kārtībā. Tagad šoferis soctīklos tiek aktīvi meklēts.
“Nepieciešama velobraucēju komūnas un Cēsu iedzīvotāju palīdzība! Šodien, 25.06., ap plkst. 17:30 ceļa posmā Cēsu virzienā — aiz pagrieziena uz Āraišu ezera dzirnavām, garām karjerai, pirms pagrieziena uz Cēsīm — tika notriekts velobraucējs.
Meklējam ļoti netīru, pelēku/pelēcīgas krāsas automašīnu, iespējams VW Golf tipa, kura uztriecās velobraucējam ar sānu spoguli un aizbrauca no notikuma vietas, neapstājoties un atstājot cilvēku ceļa malā uz zemes.
Automašīnai, visticamāk, ir bojāts sānu spogulis — tas var būt nolauzts, sasists vai karāties.
Velobraucējs šobrīd atrodas slimnīcā stabilā stāvoklī, bet šādu rīcību nedrīkst atstāt bez sekām. Persona ir jāsauc pie atbildības.
Lūdzu, ja kāds Cēsu apkārtnē redz auto, kas atbilst šim raksturojumam, uzrakstiet man privāti un uztaisiet foto ar redzamu auto numuru! Lūgums padalīties ar šo ierakstu, īpaši Cēsu apkārtnes iedzīvotājiem.
Un lūgums visiem autobraucējiem aizdomāties — viena neuzmanīga kustība var maksāt cilvēkam veselību vai dzīvību. Velobraucējiem arī aicinu būt maksimāli uzmanīgiem uz ceļa, bet autovadītājiem — ievērot distanci un cienīt tos, kuri pārvietojas ar velosipēdu. Palīdzēsim atrast šo automašīnu!” kāds siguldietis raksta soctīklos.