“Atstāja cilvēku ceļa malā!” Cēsu pusē aktīvi meklē šoferi, kurš notrieca velobraucēju un aizbēga 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
7:54, 26. jūnijs 2026
Stāsti Pieredze

Braukšana ar velosipēdu joprojām ir riskanta — pietiek ar vienu neuzmanīgu manevru, pārāk mazu distanci vai mirkļa novēršanos, lai sadursme ar mašīnu beigtos ar smagām traumām. Velosipēdists uz ceļa ir daudz neaizsargātāks par autovadītāju, tāpēc katrs pārkāpums var maksāt ļoti dārgi. Siguldas pusē vakar kāds šoferis notriecis velosipēdistu un nav pat apstājies, lai pajautātu, vai cilvēkam viss kārtībā. Tagad šoferis soctīklos tiek aktīvi meklēts.

Kokteilis
3 zodiaka zīmes, kuras nekad nebūs nabadzīgas – nauda tām burtiski līp pie pirkstiem
VIDEO. “Armija pavērsīs savus ieročus pret Kremli!” Krievijas bruņoto spēku veterāns izvirzījis ultimātu Putinam 98
Mājas
No “atkritumiem” līdz pieklājīgai summai maciņā – šie 3 vecie telefoni kļuvuši par kolekcionāru sapni
Lasīt citas ziņas

“Nepieciešama velobraucēju komūnas un Cēsu iedzīvotāju palīdzība! Šodien, 25.06., ap plkst. 17:30 ceļa posmā Cēsu virzienā — aiz pagrieziena uz Āraišu ezera dzirnavām, garām karjerai, pirms pagrieziena uz Cēsīm — tika notriekts velobraucējs.

Meklējam ļoti netīru, pelēku/pelēcīgas krāsas automašīnu, iespējams VW Golf tipa, kura uztriecās velobraucējam ar sānu spoguli un aizbrauca no notikuma vietas, neapstājoties un atstājot cilvēku ceļa malā uz zemes.

CITI ŠOBRĪD LASA
VIDEO. Četrkājains “aktieris” Turcijā pārraksta “Romeo un Džuljetas” traģisko finālu
VIDEO. Gatavi pirmajam lidojumam? Tiešraides piekūnu mazuļi pārsteidz ar savu lepno stāju un nerimstošo enerģiju
VIDEO. Drīz sāks arī braukt ar skrejriteņiem? Polijā iemūžināts, kā milzīga mežacūku ģimene priekšzīmīgi šķērso gājēju pāreju

Automašīnai, visticamāk, ir bojāts sānu spogulis — tas var būt nolauzts, sasists vai karāties.

Velobraucējs šobrīd atrodas slimnīcā stabilā stāvoklī, bet šādu rīcību nedrīkst atstāt bez sekām. Persona ir jāsauc pie atbildības.

Lūdzu, ja kāds Cēsu apkārtnē redz auto, kas atbilst šim raksturojumam, uzrakstiet man privāti un uztaisiet foto ar redzamu auto numuru! Lūgums padalīties ar šo ierakstu, īpaši Cēsu apkārtnes iedzīvotājiem.

Un lūgums visiem autobraucējiem aizdomāties — viena neuzmanīga kustība var maksāt cilvēkam veselību vai dzīvību. Velobraucējiem arī aicinu būt maksimāli uzmanīgiem uz ceļa, bet autovadītājiem — ievērot distanci un cienīt tos, kuri pārvietojas ar velosipēdu. Palīdzēsim atrast šo automašīnu!” kāds siguldietis raksta soctīklos.

Tēmas
Pievieno LA.LV
SAISTĪTIE RAKSTI
“Nevar gribēt sabiedrības cieņu, ja…” Tautastērpa nēsāšana praida gājienā izraisa pamatīgas diskusijas iedzīvotāju vidū
Veselam
“Pēc slimībām galvas ādā viņa rīvēja sīpollokus.” Mūsu vecmāmiņas zināja vairākus noslēpumus kupliem un veselīgiem matiem
“Es atlaistu šo mārketinga speciālistu.” Apdrošināšanas reklāmā izmantotais apzīmējums rada neizpratni
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.