“Pēc slimībām galvas ādā viņa rīvēja sīpollokus.” Mūsu vecmāmiņas zināja vairākus noslēpumus kupliem un veselīgiem matiem 0
Mūsdienās veikalu plaukti ir pilni ar dažādiem šampūniem, maskām un matu kopšanas līdzekļiem, tomēr daudzi joprojām atceras laikus, kad skaistu matu noslēpums slēpās pavisam vienkāršos dabas līdzekļos. Tieši par to sociālajā tīklā “Threads” izvērsusies diskusija, kurā cilvēki dalījušies ar vecmāmiņu un mammu izmantotajām metodēm matu kopšanā.
Diskusiju aizsāka lietotāja, kura aicināja citus atklāt senos matu kopšanas paņēmienus.
“Padalieties ar vecmāmiņu noslēpumiem matu kopšanā. Atceros kā mana omīte mazgāja matus ar nātru novārījumu, kaut kas bija arī ar dadžu saknēm, sīpoliem. Ļooti ilgi viņu rotāja tumši brūni, gari, biezi un veselīgi mati,” viņa raksta.
Komentāru sadaļā cilvēki steidza dalīties ar pašu pieredzēto un ģimenēs mantotajiem padomiem.
Vairāki atzina, ka viens no populārākajiem līdzekļiem bijis nātru novārījums. “Kalmju sakņu novārījums, arī nātru,” raksta kāda sieviete, bet cita atceras: “Pēc slimībām galvas ādā vecāmāte rīvēja sīpollokus, lai mati neizkristu. Skaloja galvu ar kalmju sakņu novārījumu, arī ar nātru un kumelīšu tēju. Mazgāja matus ar olas dzeltenumu. Un ar ūdenī izmērcētu rupjmaizi.”
Ne mazāk populāri izrādījušies dažādi skalošanas veidi. “Mums ieteica matus ar lietusūdeni izskalot, tad mati mīksti bija,” raksta kāda komentētāja.
Cita atklāj, ka bērnībā mati regulāri skaloti ar etiķūdeni: “Nav vecmāmiņas noslēpums, bet mamma man kādreiz mazai skaloja matus ar etiķūdeni. Bija spīdīgi un veselīgi, stingri un gari mati.”
Savukārt vēl kāda sieviete raksta: “Man skaloja ar citronskābi.”
Diskusijā vairākkārt tika pieminētas arī kumelītes, kas izmantotas gaišu matu kopšanai.
“Ziemā, kad saules ir mazāk, bet vienalga gribas zeltainus un gaišus matus, mamma man bērnībā un skolas gados ik pa laikam piedāvāja matus mazgāt ar kumelīšu novārījumu/uzlējumu,” atceras viena no diskusijas dalībniecēm.
Ne visi eksperimenti gan beigušies ar gaidīto rezultātu. Kāda sieviete atklāj savu pieredzi ar sīpolu mizu uzlējumu: “Es pati esmu eksperimentējusi arī ar sīpolu mizu uzlējumu, bet tur bija auzas, jo zeltainā vietā sanāca zaļš spīdums.”
Līdzīgu pieredzi piedzīvojusi vēl kāda komentētāja: “Es šo jaunībā izdarīju, ar sīpolu uzlējumu uz blondiem matiem, sanāca nu kā lai pasaka pieklājīgi – meža zaļi.”
Daudziem pārsteigumu sagādāja arī fakts, ka agrāk matu veidošanai izmantots alus.
“Mana vecā mamma matus ieveidoja ar alu, teica, ka viņas jaunībā uz frizētavu arī nesa alu,” raksta kāda lietotāja.
Starp ieteikumiem izskanēja arī bērzu lapu izmantošana. “Matus skaloju agrāk, kad bija gari un novājināti, jauno bērzu lapiņu novārījumā. Tās lapiņas, kas nesen sākušas plaukt. Palika mīksti, viegli ķemmējami, spīdīgi,” raksta kāda sieviete.