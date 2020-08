Publicitātes foto

Beidzot Latvijā ir izveidota sakārtota tirgus platforma reklāmas sludinājumiem gan privātiem lietotājiem, gan uzņēmumiem. Dalder.lv ir mūsdienīgākais un vispārdomātākais sludinājumu portāls Latvijā.

Ir veikti nopietni uzlabojumi sludinājumu portāla uzbūvē, lai tas būtu godīgāks, atklātāks un vienkāršāks tā lietotājiem. Pirmā lieta, kas atšķiras un ir gana būtiska, tā ir cena. Ievietot sludinājumu dalder.lv nemaksā neko. Un tā tas būs vienmēr. Vai nav pārdrošs solījums? Pret klientu godīgai kompānijai nebūt ne.

Tikai, ja vēlēsies kaut kā īpaši izcelties citu sludinājumu gūzmā, tad gan būs kaut kas jāpiemaksā. Tātad, ja vēlies savu sludinājumu izcelt, būs jāpiemaksā 50 centi, bet, ja vēlēsies to pacelt augstāk kā tikko ievietotu sludinājumu, tas izmaksās 1 eiro. Gana demokrātiski.

Vip sludinājuma pakalpojums būs nedaudz dārgāks, jo sludinājuma pacelšana sadaļas augšpusē saglabāsies uz vairākām dienām vai pat mēnesi. Piemēram, sludinājuma izcelšana uz 30 dienām izmaksās 18 eiro.

Piedāvā preci vai pakalpojumu kā dāvanu

Tāpat ir iespēja sludinājumā piedāvāto preci vai pakalpojumu pārvērst kā dāvanu. Mūsdienās par dāvanu pārvērst var gandrīz jebko. Tā kā dalder.lv ir izveidojis ārkārtīgi plašu kategoriju filtru, tad varēsi vienu un to pašu preci iekļaut vairākās kategorijās, tādējādi paplašinot iespējas to pārdot.

Piemēram, ievietotās preces vai pakalpojuma iekļaušanu 3 kategorijās izmaksās 10 eiro. Jauki ir tas, ka dāvanas zīmogs sludinājumam saglabāsies, kamēr vien pats sludinājums būs aktīvs. Dāvanas kategorija ir patīkama pievienotā vērtība esošam sludinājumam – tas piesaista koncentrētāku potenciālo klientu uzmanību.

Jaunais sludinājumu portāls piedāvā veidot arī akcijas. Arī tās izmaksās daudzkārt mazāk kā citos portālos, kur atlaidei jābūt vismaz 50%, turklāt līdz pat 30% jāatlīdzina akciju veidojošajam portālam. Dalder.lv tāds pats pakalpojums izmaksās vien dažus procentus no produkta vai pakalpojuma piedāvājuma vērtības.

Dalder.lv īpašie labumi

Runājot par cenu, uzreiz gribas minēt papildus bezmaksas ieguvumus, ko piedāvā dalder.lv. Ar Tevis ievietoto sludinājumu varēs iepazīties arī ārzemnieki – angliski vai krieviski runājošie, jo mājaslapā ir uzstādīts automātiskais tulkojums. Tāpat papildus ieliktajam sludinājumam Tev ir iespēja izveidot īsu vai garāku vizītkarti par sevi vai kompāniju. Dalder.lv to sauc par mini mājaslapu.

Tā ir mūsdienīga iespēja darīt savu produktu vai pakalpojumu tuvāku tā lietotājiem – varbūt pat izstāstīt īsu, personīgo stāstu par to, kāpēc tieši Tu vai kompānija sāka piedāvāt savu produktu. Kādreiz to sauca ‘’Zini, ko tu pērc’’. Šāda iespēja atkal neizmaksā pilnīgi neko.

Tiem, kam sava kapitāla nauda vēl jānopelna un kas no pūra lādītes var piedāvāt vien savu darba spēku, ir paredzēta bezmaksas iespēja izveidot kvalitatīvu CV 3 valodās. Nebūs jālauza galva, kā noformēt savu pirmo vai kārtējo CV, jo to izdarīs automatizēta sistēma Tavā vietā. Viss, kas Tev jādara – noteiktā secībā jāatbild uz anketas jautājumiem, un jau pēc dažām minūtēm varēsi pretendēt uz kādu no piedāvātajām portāla vakancēm.

Par izdevīgumu joprojām runājot, katram jaunam lietotājam – gan juridiskai, gan privātpersonai bonusā tiek doti 50 eiro portāla pakalpojumu izmēģināšanai. Vai nav lieliska dāvana?

Publicitātes foto

Iespēja atrast vajadzīgo vienkārši un ērti

Domājot par tehnisko portāla uzbūvi, gribas uzslavēt īpaši sīki sadalīto kategoriju klāstu. Vispatīkamākais fakts ir tas, ka meklēšanas filtrā ir iespējams atlasīt privātos tirgotājus no uzņēmumiem. Sludinājumos cilvēki taču visvairāk meklē tieši privātpersonu tirgotās preces vai pakalpojumus. Kāpēc gan lielajām kompānijām vienmēr jāaizēno tie mazākie? Dalder.lv maina šo politiku un piedāvā tirgotāju izvēlēties Tev pašam.

Sīki sadalītais filtrs dod iespēju atrast preces vai pakalpojumus, kas atrodas Tev vistuvāk. Turklāt, ja meklētajā teritorijā nepieciešamā prece vai pakalpojums vēl nav pieejams, īpaši pacietīgajiem ir iespēja šo filtru saglabāt, un sistēma dos ziņu uz e-pastu vai telefonu tiklīdz meklētājā šāda prece parādīsies. Filtra saglabāšana ievērojami atvieglos dzīvi tiem, kuri skaidri zina savu mērķi un gaužām necieš ilgi pavadītās stundas internetā.

Papildus sludinājumam, runā arī atsauksmes

Dalder.lv ir atbildīgs portāls, kas rūpējas, lai publicētā informācija būtu atbilstoša izvēlētajai kategorijai. Lai izvietotu sludinājumu, reģistrācija ir obligāta. Arī atsauksmes par produktu vai pakalpojumu var izvietot tikai reģistrēts lietotājs. Turklāt tās sniegt var tikai pēc produkta nopirkšanas vai pakalpojuma izmantošanas.

Tas palielina nestās informācijas atbildību un kvalitāti, kas nereti trūkst citos sludinājumu portālos. Neadekvātie anonīmo cilvēku komentāri šeit neparādīsies. Tas nodrošina iespēju pakalpojuma izmantotājiem dalīties pieredzē, tādā veidā vairojot citu potenciālo klientu uzticamību pakalpojumu sniedzējam. Jo vairāk šādu reģistrētu lietotāju atsauksmju, jo lielāka drošības sajūta jaunam pircējam izvēloties noteikto tirgotāju.

Aizsniedzamība – gluži kā sociālajos tīklos

Vēl lielāku uzticamību tirgotājam rada iespēja ar viņu sazināties tiešsaistes čatā. Īpaši patīkami tas būs tiem, kuri nemīl runāt pa telefonu ar svešiniekiem. Arī tirgotājam tas būs ērti, jo nebūs jāuztraucas par svešu numuru zvaniem darba laikā.

Ātra saziņa ir iespējama arī ar portāla moderatoriem gan sociālajos tīklos, gan pamata mājas lapā. Vari uzdot jebkādus interesējošos jautājumus par to, kā labāk pārdot savu produktu portālā dalder.lv.

Mūsdienīgs sludinājumu dēlis – dalder.lv

Dalder.lv var veicināt ne tikai galvaspilsētā piedāvāto preču un pakalpojumu iegādi, bet tas jo īpaši palīdz reģionos vai citās Latvijas pilsētās dzīvojošajiem. Reģionos dzīvojošie joprojām mēdz izvietot sludinājumus pie taustāmajiem ziņojumu dēļiem.

Tā ir skaista tradīcija, taču diemžēl bieži vien šādi izvietoto informāciju neapdomīgi bērni mēdz noplēst un izmest miskastē. Jaunieši šādu informāciju vispār neuztver nopietni. Un aizņemtie pieaugušie līdz šim dēlim visbiežāk nemaz neaiziet.

Sludinājuma izvietošana internetā dod iespēju sasniegt visdažādāko auditoriju, lai kur tu atrastos. Varbūt Tu baudi lauku mieru, radot pašgatavotus keramikas izstrādājumus vai ražo medu, vai varbūt Tu sēdi Rīgas centra dzīvoklī un gaidi iespēju pasniegt privātstundas spāņu valodā – lai arī kādu pakalpojumu Tu nepiedāvātu, dari to zināmu arī mūsdienīgajā dalder.lv!