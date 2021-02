Zīda vistas Foto: Valdis Semjonovs

Augsti patogēnās putnu gripas izplatības dēļ mājputnu turētājiem putni jātur slēgtās telpās







Augsti patogēnās putnu gripas izplatības dēļ mājputnu īpašniekiem un turētājiem putni būs jātur slēgtās telpās un jāievēro arī citi papildu biodrošības pasākumi, otrdien nolēma valdība.

Zemkopības ministrijas (ZM) izstrādātie grozījumi noteikumos par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām nosaka, ka mājputni jātur slēgtās telpās, novēršot kontaktu ar savvaļas putniem un dzīvniekiem.

Par slēgtu telpu uzskatāma kūts vai vieglākas konstrukcijas būve, kurai ir pamati vai to nav un kura no augšas un sāniem ir pietiekami labi pasargāta no savvaļas putnu, īpaši ūdensputnu, kā arī citu dzīvnieku piekļūšanas mājputnu turēšanas, dzirdināšanas un barošanas vietai. Telpa var būt norobežota ar smalku sietu un noklāta ar drošu ūdensizturīgu jumtu, kā arī tā var būt slēgta nojume.

Tāpat aizliegta izbraukuma tirdzniecība ar mājputniem un inkubējamām olām, piedalīšanās tirgos, izstādēs, skatēs un citos pasākumos, kuros iesaistīti mājputni.

Aizliegts arī izmantot virszemes ūdenskrātuvēs iegūtu ūdeni mājputnu dzirdināšanai un aizliegta mājputnu izlaišana savvaļā medījamo putnu krājumu atjaunošanai.

Valdības noteikto ierobežojumu periodā putnu novietnes darbiniekiem jālieto darba vai maiņas apģērbs un apavi, ko atļauts lietot tikai mājputnu turēšanas vietā.

Ierobežojumu ilgums būs atkarīgs no epidemioloģiskās situāciju valstī, citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un tuvumā esošajās trešajās valstīs.

“Noteikumi par biodrošības pasākumu kopumu dzīvnieku turēšanas vietām” stāsies spēkā nākamajā dienā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.

Jau ziņots, ka augsti patogēnā putnu gripa Latvijā šogad konstatēta 20 savvaļas ūdensputniem.

Augsti patogēnā putnu gripa ir akūta, ļoti lipīga putnu infekcijas slimība, kas rada bojājumus dažādās orgānu sistēmās. Tā izplatītāji ir savvaļas putni, sevišķi ūdensputni, kam slimība var noritēt bez raksturīgajām pazīmēm. Mājputni var inficēties, nonākot tiešā kontaktā ar inficētajiem savvaļas putniem vai uzņemot slimības ierosinātāju ar inficētu barību vai ūdeni.

Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) aicina iedzīvotājus būt atsaucīgiem un ziņot par atrastiem beigtiem savvaļas ūdensputniem, zvanot uz PVD uzticības tālruni – automātisko atbildētāju 67 027 402 vai informējot tuvāko PVD teritoriālo pārvaldi.