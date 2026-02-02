Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Aukstā laikā silta zupiņa: ribiņu un skābo kāpostu zupas recepte 0

Aiva Kalve / Latvijas Mediji
17:32, 2. februāris 2026
Receptes

Kārtīga zupa, kas sasildīs pēc garas ziemīgas pastaigas, turklāt ar katru sildīšanu zupa kļūs gardāka. Tumīgumam līdz ar kāpostiem var pievienot grūbas.

Sastāvdaļas

500 g skābo kāpostu
700 g kūpinātu ribiņu
2 burkāni
sīpols
pāris lauru lapu
melnie piparu graudi
sāls, malti melnie pipari

Pagatavošana

Ribiņas sagriež mazākos gabalos, liek katlā, aplej ar aukstu īdeni un uzvāra. Nosmeļ putas. Pievieno lauru lapas, melnos piparus (var arī smaržīgos), sāli (ja ribiņas sāļas, tad to nevajadzēs) un vāra. Pannā sakarsētā eļļā apcep sīki sagrieztus sīpolus un sagrieztus burkānus.

Skābos kāpostus ieliek sietiņā, lai notek sula. Ar to varēs regulēt zupas skābumu.

Kad gaļa nāk nost no kauliem, to izņem no katla. Atkaulo, smalki sagriež. Katlā liek kāpostus (var pirms tam mazliet sasmalcināt, ja gadījušies gari sarīvēti), burkānus ar sīpoliem. Vārīšanas ilgums atkarīgs no kāpostiem – kad tie mīksti, zupa ir gatava. Pievieno sagriezto gaļu.

