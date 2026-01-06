Ko tādu jūs vēl nebūsiet baudījuši – skābētu kāpostu krēmzupa 0
Autors: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis
Nedaudz neierastāka, bet tāpat ļoti garšīga skābot kāpostu zupas versija.
Sastāvdaļas
400 g skābētu kāpostu
3 kartupeļi
1 sīpols
3 ķiploka daiviņas
1 litrs buljona
30 g sviesta
50 g bekona
3 ēdamkarotes augu eļļas
100 ml saldā krējuma
šķipsna ķimeņu
sāls, melnie pipari, kurkuma
zaļumi
Pagatavošana
Kartupeļus sagriež gabaliņos, sīpolu un ķiplokus sasmalcina. Katlā izkausē sviestu un apcep dārzeņus 7 minūtes. Pieliek 300 g kāpostu un ķimenes. Turpina visu cept. Pielej buljonu. Vāra uz mazas uguns 35 minūtes. Pievieno sāli, piparus pēc garšas, saldo krējumu un visu sablendē. Gatavo zupu uzvāra. Bekonu sagriež mazos gabaliņos un apcep, līdz tie kļūst kraukšķīgi. Uzliek uz papīra dvieļa, lai liekais tauku daudzums notek.
Pēc tam pannā apcep 100 g skābēto kāpostu, līdz tie ir kraukšķīgi. Pieber nedaudz kurkumas, kas ēdienam piešķirs dzeltenu krāsu. Zupu pasniedz ar bekonu un ceptiem skābētiem kāpostiem.
Zupai var izmantot dažādu buljonu. Dārzeņu buljons piešķirs vieglāku, bet gaļas buljons intensīvāku garšu.
Zināšanai!
Skābēti jeb fermentēti kāposti ir veselīgs un ļoti vēlams produkts zarnu traktam, jo to sastāvā esošās labās baktērijas jeb probiotikas palīdz atjaunot baktēriju līdzsvaru zarnu traktā. Savukārt šķiedrvielas ir svarīgas, jo labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, regulē holesterīna un glikozes līmeni asinīs, rada sāta sajūtu, kā arī veicina gremošanu un regulāru vēdera izeju.
Padomi
Ja kāposti ir ļoti skābi, pirms gatavošanas tos viegli noskalo.
Skābēti kāposti var uzpūst vēderu. Ja ikdienā nav ierasts tos ēst, vēlams sākt ar nelielu porciju – vienu ēdamkaroti.