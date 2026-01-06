Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Ko tādu jūs vēl nebūsiet baudījuši – skābētu kāpostu krēmzupa 0

LA
16:08, 6. janvāris 2026
Receptes

Autors: Lelde Jaudzema / Praktiskais Latvietis

Veselam
Arī maizi?!? Ko ēst, lai nodzīvotu līdz 100 gadiem: uztura speciālisti nosauc 8 ilgmūžības pārtikas produktus
Veselam
Kas notiek ar ķermeni, ja nepietiek magnija: 10 trauksmes signāli, ko tev vajadzētu pamanīt
Štatā vairs nebūs Dreģes, arī Martinsonei pasniegti dokumenti: Dailes teātris skaidro masu atlaišanas iemeslus 104
Lasīt citas ziņas

Nedaudz neierastāka, bet tāpat ļoti garšīga skābot kāpostu zupas versija.

Sastāvdaļas

400 g skābētu kāpostu
3 kartupeļi
1 sīpols
3 ķiploka daiviņas
1 litrs buljona
30 g sviesta
50 g bekona
3 ēdamkarotes augu eļļas
100 ml saldā krējuma
šķipsna ķimeņu
sāls, melnie pipari, kurkuma
zaļumi

Pagatavošana

CITI ŠOBRĪD LASA
Deviņas lietas, ko dara visi suņi. Kāpēc mīlulis tev seko pat uz tualeti?
Miera sarunas ir sasniegušas jaunu pavērsienu: Zelenskis dod mājienu, kad varētu beigties karš
“Konkrētā aktrise nav arī teātra spožums un izcilība.” Ļaudis spriež par Dailes teātra skandālu, viedoklis par notikušo nav viennozīmīgs

Kartupeļus sagriež gabaliņos, sīpolu un ķiplokus sasmalcina. Katlā izkausē sviestu un apcep dārzeņus 7 minūtes. Pieliek 300 g kāpostu un ķimenes. Turpina visu cept. Pielej buljonu. Vāra uz mazas uguns 35 minūtes. Pievieno sāli, piparus pēc garšas, saldo krējumu un visu sablendē. Gatavo zupu uzvāra. Bekonu sagriež mazos gabaliņos un apcep, līdz tie kļūst kraukšķīgi. Uzliek uz papīra dvieļa, lai liekais tauku daudzums notek.

Pēc tam pannā apcep 100 g skābēto kāpostu, līdz tie ir kraukšķīgi. Pieber nedaudz kurkumas, kas ēdienam piešķirs dzeltenu krāsu. Zupu pasniedz ar bekonu un ceptiem skābētiem kāpostiem.

Zupai var izmantot dažādu buljonu. Dārzeņu buljons piešķirs vieglāku, bet gaļas buljons intensīvāku garšu.

Zināšanai!

Skābēti jeb fermentēti kāposti ir veselīgs un ļoti vēlams produkts zarnu traktam, jo to sastāvā esošās labās baktērijas jeb probiotikas palīdz atjaunot baktēriju līdzsvaru zarnu traktā. Savukārt šķiedrvielas ir svarīgas, jo labvēlīgi ietekmē vielmaiņu, regulē holesterīna un glikozes līmeni asinīs, rada sāta sajūtu, kā arī veicina gremošanu un regulāru vēdera izeju.

Padomi

Ja kāposti ir ļoti skābi, pirms gatavošanas tos viegli noskalo.
Skābēti kāposti var uzpūst vēderu. Ja ikdienā nav ierasts tos ēst, vēlams sākt ar nelielu porciju – vienu ēdamkaroti.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Veselam
Šī populārā zupas diēta palīdz zaudēt svaru nieka septiņu dienu laikā, taču vai tā patiešām ir droša jūsu veselībai?
Latviešu tautas zupa – skābēti kāposti ar atsevišķi apceptiem kartupeļiem
Receptes
Kas nepieciešams, lai skābu kāpostu zupa būtu ne vien garšīga, bet acīm tīkama?
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.