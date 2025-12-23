Foto: Shutterstock / Latvijas Mediji

Kā pareizi vārīt zupu – ar vāku vai bez? Lielākā daļa mājsaimnieču kļūdās

11:11, 23. decembris 2025
Receptes

Daudzas no mums ir pārliecinātas, ka zupu gatavo pareizi, bet viena maza nianse var pilnībā sabojāt gan garšu, gan ēdiena izskatu. Izrādās – profesionāli pavāri zupu vāra katliņā bez vāka, un tam ir nopietns iemesls.

Kāpēc zupu vāra bez vāka?

Buljons šādā gadījumā paliek dzidrs un caurspīdīgs. Ar aizvērtu vāku tvaiks pārvēršas kondensātā un pil atpakaļ katlā – zupa kļūst duļķaina un ūdeņaina.

Gaļa zupā bez vāka izvārās sulīgāka un mīkstāka. Atvērts katls nodrošina vienmērīgu, lēnu vārīšanos – tieši tādu, kādā gaļa kļūst ideāli maiga.

Var viegli nosmelt putas un liekos taukus – putās savācas kaitīgie purīni, kas izdalās no gaļas. Bez vāka tās ātrāk ir pamanāmas un laikus noputojamas.

Garšvielas „atveras” labāk; aromāti attīstās pilnīgāk, kad tvaiks var brīvi iztvaikot.

Un, lai cik paradoksāli tas neizklausītos – zupa bez vāka uzvārās ātrāk, jo šķidrums lēnām iztvaiko un temperatūra katlā ir stabilāka.

Kad vāku tomēr vajag?

Vārīšanas laikā – praktiski nekad. Vienīgais izņēmums, ja gatavo biezzupu vai krēmzupu, tad vāku var uzlikt pašās beigās, lai zupa „ievilktos”.

Vai zupa jāatdzesē zem vāka?

Arī nē. Atstāj katlu atvērtu – kondensāts citādi atkal var sabojāt buljona dzidrumu un padarīs garšu neizteiktāku. Noteikums „ļauj garšai ievilkties zem vāka” attiecas tikai uz krēmzupām un biezzupām.

Secinājums ir vienkāršs: ja gribi caurspīdīgu, aromātisku un vieglu zupu – vāku neliec ne vārīšanas, ne atdzesēšanas laikā. Profesionāļi tā dara jau gadu desmitiem, un tas tiešām darbojas!

Sagatavots pēc ārzmeju preses materiāliem

