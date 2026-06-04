Foto: LETA

“Austošā Saule Latvijai” paziņos sarakstu līderus un ministru prezidenta kandidātu 0

Pievieno LA.LV
LA.LV
17:08, 4. jūnijs 2026
Ziņas Latvijā

Lai informētu par partijas “Austošā Saule Latvijai” (ASL) mērķiem 15. Saeimas vēlēšanās, kā arī iepazīstinātu ar partijas sarakstu līderiem, piektdien, 5. jūnijā, plkst. 10.00 tiks rīkota preses konference.

Kokteilis
Kurš upurēsies pat kaķa dēļ, bet kurš tevi pagrūdīs priekšā lodei un pats bēgs pirmais? Visdrosmīgākās zodiaka zīmes 2
10 produkti, kas “svilina taukus” un paātrina vielmaiņu
Kokteilis
Tas nav nejauši… Tavs dzimšanas datums atklāj, kāds karmiskais parāds tev jāizpērk
Lasīt citas ziņas

ASL paziņos arī par priekšvēlēšanu programmas prioritātēm un ministru prezidenta amatam izvirzīto kandidātu. Preses konference notiks ASL birojā Peldu ielā 26/28, 403. telpā (ieeja caur vārtiem).

ASL ir nacionālkonservatīva politiskā partija, kas dibināta 2025. gada 23. augustā. Partijas priekšsēdētājs ir Raivis Zeltīts. Šā gada maijā ASL sasniedza 500 biedru skaitu, kas tai ļauj startēt Saeimas vēlēšanās.

CITI ŠOBRĪD LASA
Dombrovskis Eiropai atgādina par vienu ļoti svarīgu, bet aizmirstu jautājumu par Krieviju
TESTS. Atmiņas par bērnību 80.gados… Tu zināsi, kas tas ir, ja piedzīvoji šo laiku!
Krievija pirmo reizi spiesta atzīt saviem pilsoņiem neērtu patiesību: taču vienu lietu gan tā noklusē

Mediju pārstāvjus lūdzam iepriekš informēt par savu dalību.

Pievieno LA.LV
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.