“Austošā Saule Latvijai” paziņos sarakstu līderus un ministru prezidenta kandidātu 0
Lai informētu par partijas “Austošā Saule Latvijai” (ASL) mērķiem 15. Saeimas vēlēšanās, kā arī iepazīstinātu ar partijas sarakstu līderiem, piektdien, 5. jūnijā, plkst. 10.00 tiks rīkota preses konference.
ASL paziņos arī par priekšvēlēšanu programmas prioritātēm un ministru prezidenta amatam izvirzīto kandidātu. Preses konference notiks ASL birojā Peldu ielā 26/28, 403. telpā (ieeja caur vārtiem).
ASL ir nacionālkonservatīva politiskā partija, kas dibināta 2025. gada 23. augustā. Partijas priekšsēdētājs ir Raivis Zeltīts. Šā gada maijā ASL sasniedza 500 biedru skaitu, kas tai ļauj startēt Saeimas vēlēšanās.
Mediju pārstāvjus lūdzam iepriekš informēt par savu dalību.