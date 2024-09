Karš Ukrainā. Foto: AP/SCANPIX

Baidens atklāj, vai varētu atcelt aizliegumu Ukrainai veikt triecienus ar ASV raķetēm Krievijas teritorijā Ieteikt







ASV prezidents Džo Baidens apstiprinājis, ka Baltais nams apspriež iespēju atcelt aizliegumu Ukrainai izmantot ASV tāla darbības rādiusa raķetes triecienu veikšanai Krievijas teritorijā.

Žurnālisti jautāja Baidenam, vai viņš atcels ierobežojumus ASV tāla darbības rādiusa raķešu triecieniem Krievijas teritorijā. “Mēs pašlaik pie tā strādājam,” viņš atbildēja.

ASV valsts sekretārs Entonijs Blinkens intervijā telekanālam “Sky News” iepriekš pavēstīja, ka Baidens pieļauj, ka Ukrainai būs atļauts uzbrukt mērķiem Krievijas iekšienē.

Pēc Blinkena teiktā, ASV kopš pilna mēroga kara sākuma ir gādājušas, lai Kijivai būtu “viss, kas tai nepieciešams, kad tas nepieciešams, lai tā varētu efektīvi atvairīt Krievijas agresiju”.

Vienlaikus viņš atzina, ka ASV bija jāņem vērā arī citi faktori, tostarp tas, vai Ukraina spēs izmantot Rietumu sabiedroto sarežģītās sistēmas un vai tā spēs tās uzturēt.

“Es varu jums pateikt, ka mēs esam pielāgojušies un veikuši korekcijas ik uz soļa, un mēs turpināsim to darīt, tāpēc šajā posmā mēs to neizslēdzam. Mēs nekad neizslēdzam. Bet, kad mēs pārvaldām, mēs vēlamies būt pārliecināti, ka tas tiek darīts tā, lai veicinātu to, ko ukraiņi cenšas sasniegt,” paziņoja Blinkens.

Baidens piektdien, 13.septembrī, tiksies ar Lielbritānijas premjerministru Kīru Stērmeru. Kā norādīja Blinkens, tikšanās laikā varētu tikt apspriesta atļauja Ukrainai uzbrukt Krievijai ar tāla darbības rādiusa ieročiem.