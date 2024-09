ASV viceprezidente Kamala Harisa un eksprezidents Donalds Tramps otrdienas vakarā Filadelfijā tikās televīzijas debatēs, kas varētu būt vienīgās starp viņiem pirms ASV prezidenta vēlēšanām novembrī, kurās Harisa kandidēs no Demokrātu partijas un Tramps – no Republikāņu partijas.

Prezidenta vēlēšanu kampaņa ir dramatiski mainījusies pēc jūnijā notikušajām debatēm starp Trampu un ASV prezidentu Džo Baidenu, kurš sava vājā snieguma dēļ atsauca savu kandidatūru prezidenta vēlēšanām un par demokrātu kandidāti šajās vēlēšanās kļuva Harisa.

Reģistrētie vēlētāji, kuri vēroja Harisas un Trampa debates, ar 63% pret 37% uzskata, ka Harisa demonstrēja labāku sniegumu, liecina CNN veiktās veiktās debašu skatītāju aptaujas rezultāti.

Pirms debatēm tie paši vēlētāji bija vienādi noskaņoti par to, kurš no kandidātiem uzstāsies labāk: 50% aptaujāto apgalvoja, ka Herisa uzstāsies labāk, bet 50% – ka Tramps.

Rezultāti iezīmē pārmaiņas salīdzinājumā ar jūniju, kad vēlētāji, kas noskatījās debates starp Trampu un Džo Baidenu, ar 67% pret 33% norādīja, ka Tramps bija pārāks par savu sāncensi demokrātu. 2020. un 2016.gadā Baidenu un Hilariju Klintoni debašu vērotāji uzskatīja par pārāku par Trampu visās prezidenta kandidātu debatēs.

Harisa otrdienas debatēs nevilcinājās uzbrukt Trampam un viņa retorikai, saistot viņu ar republikāņu centieniem ierobežot abortu pieejamību.

“Runas par galējībām,” atbildēja Harisa, kad Tramps atkārtoja nepamatotus apgalvojumus, ka haitiešu imigranti Ohaio štatā ēdot savu kaimiņu suņus un kaķus.

Tramps savukārt mēģināja saistīt Harisu ar Baidenu, jautājot, kāpēc viņa nav mēģinājusi īstenot savas idejas, esot viceprezidenta amatā.

Harisa asi kritizēja Trampu par ekonomikas un demokrātijas stāvokli viņa prezidentūras beigās. “Tas, ko mēs esam darījuši – esam sakopuši Donalda Trampa atstāto jucekli,” sacīja Harisa.

Tramps nekavējās pārmest Harisai atteikšanos no dažiem agrākajiem liberālajiem uzskatiem, sakot: “Viņa tagad pievēršas manai filozofijai. Patiesībā es grasījos nosūtīt viņai cepuri ar uzrakstu MAGA (Padariet Ameriku atkal diženu).” Harisa plati pasmaidīja un iesmējās.

Harisa ir centusies aizstāvēt savu pāreju no liberāliem uzskatiem uz mērenāku nostāju ekoloģijas, medicīniskās aprūpes un ieroču jautājumos kā pragmatismu, uzstājot, ka viņas “vērtības paliek tādas pašas”.

Debašu sākumā Herisa pienāca pie Trampa, iepazīstinot ar sevi un sarokojoties ar viņu.

Harisa vainoja Trampu trīs konservatīvu Augstākās tiesas tiesnešu iecelšanā, kuras dēļ Augstākās tiesas konservatīvais vairākums 2022.gadā nosprieda, ka ASV vairs nav konstitucionālu tiesību uz abortu. Pēc šī sprieduma vairāk nekā 20 štatos aborti ir aizliegti, un Harisa šos aizliegumus nosauca par “Trampa abortu aizliegumiem”.

Harisa apgalvoja, ka Tramps vēlēšanu uzvaras gadījumā noteiktu abortu aizliegumu valsts mērogā. Tramps nosauca šo apgalvojumu par “meliem” un sacīja, ka viņš “neparakstīs [abortu] aizliegumu un nav iemesla to parakstīt”, un ka viņš grib atstāt šo jautājumu štatu pārziņā.

Tramps debatēs arī turpināja dēvēt Herisu par marksisti, sakot, ka “Visi zina, ka viņa ir marksiste”. Harisa uz to atbildēja, paceļot uzacis un rādot izbrīnītu seju.

Tramps ir centies parādīt Harisu kā nesaprātīgu liberāli, cenšoties iegūt savā pusē vēlētājus, kas ir skeptiski noskaņoti pret viņa atgriešanos Baltajā namā. Viņš arī mēdz pievērsties rasistiskiem un dzimuma stereotipiem, runājot par Harisu, un izpelnījies savu sabiedroto neapmierinātību, kuri vēlas, lai Tramps koncentrētos uz viņa un Harisas politisko viedokļu atšķirībām.

Harisa norādīja, ka Tramps ir notiesāts noziedznieks, nosauca viņu par “ekstrēmu” un sacīja, ka tā ir “traģēdija”, ka savas karjeras laikā viņš ir izmantojis “rasi, lai šķeltu amerikāņu tautu”.

Viena no asākajām viņu vārdu apmaiņām bija par Trampa bezprecedenta atteikšanos samierināties ar zaudējumu Baidenam 2020.gada vēlēšanās. Tramps atkārtoja savu viedokli, uzstājot, ka ir “tik daudz pierādījumu”, ka viņš patiešām uzvarēja.

Harisa vērsās pie Trampa un sacīja, ka viņa paša bijušie drošības dienesta darbinieki Baltajā namā viņu ir nosaukuši par “apkaunojumu”.

“Pasaules līderi smejas par Donaldu Trampu,” viņa teica. Tramps atdotu Ukrainu Krievijas līderim Vladimiram Putinam, “diktatoram, kurš jūs apēdīs pusdienās”, sacīja Harisa. “Diktatori un autokrāti cīnās par to, lai jūs atkal kļūtu par prezidentu.”

Harisas štābs īsi pēc debašu beigām uzaicināja Trampu uz otrajām prezidenta debatēm.

“Spilgtās gaismās amerikāņu tauta varēja redzēt, ar kādu izvēli viņiem nāksies saskarties šoruden pie vēlēšanu urnām: vai virzīties uz priekšu ar Kamalu Harisu, vai iet atpakaļ ar Trampu,” teikts kampaņas štāba paziņojumā. “To viņi redzēja šovakar un to viņiem vajadzētu redzēt otrajās debatēs oktobrī. Viceprezidente Harisa ir gatava otrajām debatēm. Vai Donalds Tramps?”

Tramps nekavējoties centās notikušās debates pārvērst par uzvaru un apšaubīja, vai viņš piedalīsies otrajās debatēs. “Es domāju, ka tās bija labākās debates, kādas man personīgi jebkad ir bijušas,” pavēstīja Tramps. Viņš sacīja, ka Harisa “vēlas rīkot vēl vienas, jo šovakar viņa tika pārspēta, bet es nezinu, vai mēs rīkosim vēl vienas”.

Trampa štābs bija iepriekš paziņojis, ka viņš piekritis piedalīties telekanāla NBC rīkotās debatēs 25.septembrī.

Kamala says that it’s thanks to the weapons that the U.S. sent that Ukraine is still a free and independent country.

She believes that Trump says the war would be over within 24 hours if he is elected president is because he would give it up. pic.twitter.com/Fo7VnQYmi4

— Visegrád 24 (@visegrad24) September 11, 2024