“Kāda mums ir uzvaras stratēģija? Ne tikai ukraiņiem, bet arī mums – Rietumiem – ir jābūt absolūti skaidrai stratēģijai, kā Krievija tiks uzvarēta,” tādu būtisku jautājumu TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” uzdeva 14. Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs) un NBS rezerves pulkvedis Igors Rajevs, apspriežot aktuālos jautājums par karadarbību Ukrainā.

“Te ir jāsaka tā, ka pagaidām mēs neredzam tādu absolūti skaidru stratēģiju. Teiksim, ja jums parādās ideja – gribat sagraut pretinieku, iznīcināt viņu, tad vienkārši ar gribu, politisko paziņojumu un video Tik Tok tas nenotiks! Jums ir vajadzīgs šim plānam iedot nepieciešamos resursus, lai to varētu īstenot dzīvē. Lai militāri sakautu tādu valsti kā Krievija, ar desmit “F-16″ [iznīcinātājiem] nepietiks. Ir nepieciešama daudz nopietnāka resursu iesaistīšana,” pārliecināts ir NBS rezerves pulkvedis Rajevs.

Ja Rietumi turpinās “darīt to pašu līdz 2027.gadam, kad Krievijā parādīsies problēmas”, tad aktuāls ir jautājums – vai Ukraina var izturēt šo karu līdz 2027.gadam tādā tempā, kā tas karš notiek šobrīd, vaicāja Rajevs. Tāpēc, viņaprāt, Rietumiem primāri ir vajadzīga Ukrainas uzvaras stratēģija. “Kādā veidā mēs palīdzēsim Ukrainai, lai tā kā minimums varētu nosargāt savas valsts neatkarību, teritoriālo nedalāmību un militāri uzveiktu Krieviju?” turpināja uzdot jautājumus Rajevs, runājot par Rietumu stratēģiju Krievijas sagraušanai TV24 raidījumā.

Līdz ar to, lai uzvarētu Krieviju, būtu jāatvēl Ukrainai “būtiski lielāki resursi”, nekā tas, ko Rietumvalstis dod Ukrainai šobrīd. NBS rezerves pulkvedis uzsvēra, ka Vašingtonā, ASV no 9.jūlija līdz 11.jūlijam norisināsies NATO samits, kurā, visticamāk, šis jautājums par stratēģiju tiks apspriests.

“Skaidrs, ka tas būs viens no lielajiem jautājumiem, kuru apspriedīs šajā samitā. Mēs redzam, ka tā ir problēma, kuru vajadzētu risināt. Un te ir vajadzīgs tieši stratēģiskais risinājums. Tādēļ samits ir domāts – stratēģisko lēmumu pieņemšanai. Un ceru, ka tieši tur tiks izskatīti iespējamie scenāriji. Un tad mēs – Rietumi – beidzot iesim prom no tādiem daļējiem, vienpusējiem risinājumiem – iedot 10 lidmašīnas tur, 5 tankus šeit… Nē, tas nenesīs tos rezultātus, uz kuriem mēs ceram,” uzskata Rajevs.

NBS rezerves pulkvedis Rajevs ieteica “reālistiski skatīties” uz to, kas šim karam Ukrainā ir nepieciešams un kas ir nepieciešams, lai uzvarētu Krieviju. “Tajā brīdī, kad mēs to sapratīsim un akceptēsim, mums vienkārši ir vajadzīga politiskā griba šīs lietas un šo palīdzību Ukrainai iedot, un iedot to vajag tūlīt – tagad,” viņš piebilda TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu”.

