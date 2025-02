Latvijas hokejists Uvis Jānis Balinskis kopā ar komandu – pērnā gada Stenlija kausa ieguvēju Floridas “Panthers” – pirmdien viesojās Baltajā namā pie ASV prezidenta Donalda Trampa.

Balinskis iepriekšējā sezonā ar “Panthers” komandu kļuva par Stenlija kausa ieguvēju, Floridas vienībai Nacionālās hokeja līgas (NHL) finālsērijā ar 4-3 uzveicot Edmontonas “Oilers”.

NHL debitants Balinskis Stenlija kausā nespēlēja, “Panthers” rindās dodoties laukumā 26 pamatturnīra spēlēs. Šosezon latvietis jau nostiprinājies NHL komandā un piedalījies 51 pamatturnīra spēlē, kurā sakrājis 14 rezultativitātes punktus (3+11).

Ziemeļamerikas profesionālo līgu uzvarētāji ierasti viesojās Baltajā namā pie ASV prezidenta.

Latvijas basketbolists Kristaps Porziņģis un viņa pārstāvētā Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) čempione Bostonas “Celtics” novembrī viesojās pie tā brīža ASV prezidenta Džo Baidena.

