Ja Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam nepatīk Ukrainas karaspēka ieiešana Kurskas apgabalā, viņš var izbeigt karu, pirmdien paziņoja ASV Baltā nama Nacionālās drošības padomes preses sekretārs Džons Kērbijs.

“Šis ir Putina karš pret Ukrainu. Un, ja viņam kaut kas nepatīk, ja viņš ar kaut ko nav apmierināts, ir ļoti vienkāršs risinājums: lai viņš vācas prom no Ukrainas un pārtrauc karu,” brīfingā sacīja Kērbijs.

Viņš arī uzsvēra, ka jaunākie Krievijas amatpersonu paziņojumi, ka Ukrainas ofensīvu Kurskas apgabalā koordinējuši Rietumi, “ir tikai Putina propaganda”.

“Vienīgie, kas Ukrainā karo, ir paši krievi. Viņi ir tie, kas iebrūk Ukrainā, un Ukraina aizstāv sevi pret agresiju. Šis ir Krievijas karš pret Ukrainu, ne vairāk, ne mazāk, un tāds tas ir bijis jau no paša sākuma,” sacīja Kērbijs.

Tikmēr ASV republikāņu senators Lindsijs Greiems pirmdien vizītes laikā Kijivā Ukrainas karaspēka ieiešanu Krievijas Kurskas apgabalā nosauca par drosmīgu, lielisku un skaistu.

Senators žurnālistiem sacīja, ka pirms divarpus gadiem kādā konfidenciālā Senāta sanāksmē tika teikts, ka pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā Kijiva kritīs četru dienu laikā un trīs nedēļu laikā Krievijas karaspēks ieņems visu Ukrainu. Tomēr šo prognožu autori kļūdījās, sacīja Greiems. Un pēc divarpus gadiem, kad viņš sesto reizi apmeklē Ukrainu, tā ir ieņēmusi Krievijas teritoriju, norādīja senators.

Senators uzsvēra, ka ASV vajadzētu piegādāt Ukrainai ieročus, kas tai nepieciešami, lai uzvarētu karā.

Kijivā Greiems ieradies kopā ar demokrātu senatoru Ričardu Blūmentālu. Pirmdien viņi tikās ar Ukrainas prezidentu Volodimiru Zelenski.

Jau vēstīts, ka pagājušajā nedēļā Ukrainas karaspēks iegāja Krievijas Kurskas apgabalā. Ukrainas Bruņoto spēku virspavēlnieks ģenerālis Oleksandrs Sirskis pirmdien paziņoja, ka Ukrainas karaspēks Kurskas apgabalā kontrolē apmēram 1000 kvadrātkilometru lielu teritoriju.

Ukrainian operation in Kursk region is "bold, brilliant and beautiful" – Republican Senator Graham

Graham calls on the Biden administration to provide Ukraine with all weapons in order to "win a war that cannot be lost."

He also added that “Putin started the war – kick his… pic.twitter.com/QDrQ2U3oqy

— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2024