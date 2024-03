Baltijas valstis importē 40-50% elektroenerģijas jaudas. Kā to varēsim nodrošināt paši? Ieteikt







Baltijas valstis importē 40-50% elektroenerģijas jaudas. Kā to varēsim nodrošināt paši, kad nākamgad atslēgsimies no Krievijas un Baltkrievijas elektrotīkla? Skaidro Saeimas deputāts Andris Kulbergs.

Viņš atzīst, ka šis ir būtisks jautājums ne tikai Latvijas, bet visas Baltijas kontekstā: “Tāpēc stratēģija nevar būt izolēta no Baltijas kolēģiem.”

Kulbergs skaidro, ka Latvija šobrīd ir labākās pozīcijās par Lietuvu un Igauniju: “Īstenībā, ja mēs gribam, mēs šodien varam nodrošināt savu patēriņu ar savām ģenerējošām jaudām. Arī ziemā. Cits jautājums, kāda ir tā cena.”

Deputāts stāsta, ka šobrīd Latvija gadā importē 23% elektroenerģijas tikai tāpēc, ka ir izdevīgāk pirkt ārpusē: “Mēs vienkārši nevaram konkurēt ar cenu. Tehniski mēs esam spējīgi. Lietuvieši un igauņi gan nav spējīgi to izdarīt.”

Taču jebkurā gadījumā ir jādomā par ģenerējošo jaudu portfeli – viens ir balansējošās jaudas, kas ir drošums tīklā, un bāzes jaudas.

“Mums jādomā par to, ka mums ir jābūt drošām bāzes jaudām. Stāsts par to, ka vējš un saule mums nodrošinās drošību, ir aplams. Viņš mums nodrošinās zaļu enerģiju, bet ne drošu. Drošumu nodrošinās bāzes jaudas. Tieši tāpēc mums Baltijā un arī Latvijā, iespējams, ir jādomā par kodolenerģijas mazām modulārām stacijām, kā to, piemēram, šobrīd dara Polijā – investē un attīsta piecas tādas.