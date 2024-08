Baltkrievijas vadonis Aleksandrs Lukašenko (no kreisās) armijas mācībās. Foto: Sergei Gapon/AFP/SCANPIX

"Baltkrievijas tehnika kaujas laukā izturēs ilgākais dažas dienas." Vai Lukašenko iesaistīsies karā ar Ukrainu?







Baltkrievija uz robežām ar Ukrainu pārvieto papildu militāro tehniku ​​un karaspēku, tostarp “Iskander” kompleksus. Tajā pašā laikā politikas analītiķis Aleksandrs Kočetkovs komentārā “Glavred” pauda šaubas, ka Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko atklāti iesaistīsies karā Krievijas pusē, informē “Unian“.

Pēc viņa teiktā, Baltkrievijas tehnika kaujas laukā var izturēt ilgākais dažas dienas.

“Paskatieties uz Baltkrievijas militāro tehniku, īpaši bruņutehniku – tā ir pirmskara, bez pretdronu tehnikas, novecojusi.

Baltkrievijas tehnika nav modernizēta, atšķirībā no Krievijas. Citiem vārdiem sakot, Baltkrievijas tehnika nav kaujas gatava. Ja tā atradīsies kaujas laukā, varu garantēt, ka tā tiks iznīcināta dažu dienu laikā,” viņš norādīja.

Eksperts atzīmē, ka, ja Baltkrievija patiešām taisītos iesaistīties karā, tā būtu vismaz kaut kā sagatavojusies. Būtu modernizējusi savu aprīkojumu un uzbūvējusi aizsardzību pret droniem. Karaspēka novietošana uz robežas ir demonstratīva akcija.

“Lukašenko gatavība cīnīties ir ļoti līdzīga Kadirova vīru “kaujinieciskajai darbībai” un “kaujas veiklībai”.

Eksperts arī neuzskata, ka varētu sekot kādas provokācijas uz robežas no Baltkrievijas puses.

“Ja Lukašenko ies uz šādām provokācijām, Minska var trūkties. Viņš to zina, līdz ar to nekad uz to neies,” pārliecināts ir Kočetkovs.

Baltkrievijas diktators Aleksandrs Lukašenko 10.augustā apsūdzēja Ukrainu Baltkrievijas gaisa telpas pārkāpšanā. Viņš norādīja, ka Baltkrievijas pretgaisa aizsardzības sistēma esot notriekusi Ukrainas bezpilota lidaparātus.

Tomēr tā neesot bijusi patiesība. Armijas aviācija debesīs neko neatrada. Par to, atsaucoties uz saviem avotiem, ziņoja uzraudzības grupa “Belarusski Gayun”.