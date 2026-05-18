Bērns raudāja, bet māte panikā… Ukraiņiem tā ir ikdiena, bet Maskavā pēc viena dronu uzbrukuma jau jūtama panika 2
Pēc plaša Ukrainas dronu uzbrukuma Maskavai kāda Krievijas iedzīvotāja publicējusi emocionālu video uzrunu, kurā aicina Vladimiru Putinu sākt sarunas ar Ukrainu un izbeigt karu.
Sieviete apgalvo, ka pēc nakts uzbrukumiem Maskavā valdījusi panika, viņas bērns raudājis, bet māti pārņēmis liels stress.
Video uzrunā viņa vērsās ne tikai pie Putina un Maskavas varasiestādēm, bet arī pie Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenska.
Viņa stāstīja, ka 17. maija naktī Maskavā un tās apkārtnē noticis plašs dronu uzbrukums. Krievijas mediji ziņoja par trim bojāgājušajiem un vairākiem ievainotajiem.
Karš vairs nešķiet kaut kas tāls
Video sociālajos tīklos izraisījis plašas diskusijas. Daudzi komentētāji norāda, ka Ukrainas triecieni arvien vairāk liek arī pašiem Krievijas iedzīvotājiem sajust kara sekas.
Ukraiņu blogeris Deniss Kazanskis komentēja, ka šādi video apstiprina – karš krieviem vairs nav tikai televīzijā redzams notikums vai “kaut kas tālu prom”.
“Mums vajag desmitiem tūkstošu šādu aicinājumu,” viņš rakstīja sociālajos tīklos.
“Droni lido. Tas ir biedējoši,” viņa sacīja raidījumā pie Vladimira Solovjova televīzijas kanālā Krievija 1.
Arī Krievijas senators Oļegs Morozovs tajā pašā raidījumā atzina, ka triecieni kļūst arvien masīvāki.
Savukārt Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis iepriekš norādījis, ka triecieni Krievijas teritorijā ir atbilde uz Krievijas uzbrukumiem Ukrainas pilsētām un kara turpināšanu.
Kā vēsta ziņu aģentūra LETA, Ukraina naktī uz svētdienu veikusi dronu triecienu Maskavai un Maskavas apgabalam, kas bijis viens no lielākajiem kopš Krievijas izvērstā pilna mēroga kara sākuma, vēsta “Radio Brīvība”.
Zeļenogradā, kas administratīvi ietilpst Maskavā, triecienā cietis tehniskais parks “Elma”, platformā “Telegram” vēsta kanāls “Astra”.
Šeremetjevas lidostas teritorijā izcēlās ugunsgrēks. Atlūzas nokritušas tālu no termināļa ēkas.
Atlikta vai pārcelta vairāk nekā 100 lidmašīnu ielidošana un 100 izlidošana, vēsta tīmekļa medijs RBK.
Arī Vnukovas lidostā atcelti vai atlikti aptuveni 100 reisi.
Maskavas apgabalā dronu triecienos cietušas daudzstāvu dzīvojamās ēkas, arī Himkos, Istrā un Krasnogorskā, kā arī pašā pašā Maskavā Mihailova ielā.
Kā vēsta varasiestādes, Maskavas apgabalā dronu triecienos dzīvību zaudējuši trīs cilvēki – viens Himkos un divi Mitiščos.
Zeļenogradā noticis arī dronu trieciens naftas pārstrādes rūpnīcai.
Sprādzieni bija dzirdami arī Maskavas centrā.
Maskavas apgabalā veikts trieciens Solņečnogorskas naftas pārkraušanas stacijai.
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis aizvadītajā nedēļā brīdināja, ka Ukraina noteikti atbildēs uz 13. un 14. maija Krievijas masveida dronu un raķešu triecieniem. To gaitā Kijivā tika nogalināti vairāk nekā 20 cilvēki.