Ķermenis visu atceras: kāpēc mēs patiesībā slimojam 0
Slimība reti parādās pilnīgi negaidīti. Bieži vien tā nav vienkārša organisma kļūme, bet gan pēdējais signāls, ko ķermenis sūta, kad prāts pārāk ilgi ignorē nogurumu, emocijas vai iekšējo spriedzi.
Psihologi un psihosomatikas pētnieki uzskata, ka fiziskie simptomi nereti ir tikai redzamā aisberga daļa. Zem tiem slēpjas neizrunātas emocijas, ilgstošs stress, pārgurums vai neatrisināti konflikti.
Zāles var palīdzēt mazināt simptomus, taču izpratne par to, kas notiek mūsu iekšējā pasaulē, bieži palīdz ieraudzīt arī dziļākos problēmas cēloņus.
Šeit ir astoņi veidi, kā ķermenis dažkārt mēģina pievērst mūsu uzmanību.