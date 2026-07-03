Bez jokiem! Ja plāno atpūtu Spānijā, pat neiedomājies izkārt zeķes uz balkona žāvēties 0
Vēlīnas vakariņas, tapas un balkona margām pārmesta slapja veļa – tā gadu desmitiem ir bijusi neatņemama Spānijas ainavas ikdienas sastāvdaļa. Tomēr ierastais veļas žāvēšanas veids vairākās šīs valsts pilsētās kļūs par dārgu prieku pašvaldību noteikumu maiņas dēļ.
Mursijas reģiona pilsētā Lorkā par drēbju izkāršanu ārpus telpām turpmāk var piemērot sodu līdz pat 1500 eiro. Pilsētas dome ar konservatīvo partiju atbalstu nolēmusi atjaunināt vēl 2010. gadā pieņemtos noteikumus, lai aizsargātu ēku vizuālo tēlu un ierobežotu rīcību, ko viņi dēvē par “antisociālu uzvedību”.
Sodi par pārkāpumiem svārstās no 151 līdz 1500 eiro – atkarībā no tā, vai pārkāpums tiek klasificēts kā maznozīmīgs vai smags. Pilsētas dome ir skaidri definējusi aizliegumu jebkurai rīcībai, kas negatīvi ietekmē ēku fasādes vai apkārtējo vidi un veicina pilsētvides degradāciju, vēstīts portālā Theolivepress.es.
Lorkas mērs Fulhensio Gils uzsver, ka šis jautājums ir būtisks kārtības ieviešanai un iedzīvotāju izpratnes veicināšanai. Pēc viņa teiktā, balkonu un fasāžu stāvoklis, kas redzams no ielas, veido kopējo pilsētas tēlu, tāpēc jaunie noteikumi ir vērsti uz parauguzvedības veicināšanu. Mērs arī norāda, ka šo soli atbalstījušas vairākas vietējās biedrības un iedzīvotāju grupas.
Lorka nav vienīgā pilsēta Spānijā, kas stingrāk uzrauga iedzīvotāju paradumus. Līdzīgi ierobežojumi pastāv arī citviet:
Vigo aizliegts izkārt veļu, kas redzama no ielas, izpurināt drēbes pa logu, tukšot grīdas mazgājamos spaiņus vai izvietot dekorācijas, kas var apdraudēt gājējus. Sodi sasniedz 750 eiro.
Ljeida, Tarragona un Žirona – pilsētu noteikumos iekļautas specifiskas prasības attiecībā uz balkonu izmantošanu.
Barselona – pilsētā jau sen pastāv noteikumi par estētikas saglabāšanu. Lai gan sodi teorētiski var sasniegt 750 eiro, praksē tie biežāk ir ap 30 eiro un tiek piemēroti tikai izņēmuma gadījumos.
Madride – pilsētplānošanas noteikumi paredz, ka veļas auklām jābūt aprīkotām ar aizsargsistēmām, kas padara drēbes no ielas neredzamas, un tās nedrīkst būt tieši integrētas balkonu konstrukcijās.
Šie arvien plašākie noteikumi skaidri parāda tendenci Spānijas pilsētās – vizuālā kārtība un tūrisma pievilcība sāk ņemt virsroku pār gadsimtiem senām sadzīves tradīcijām.