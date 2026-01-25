Tiešām šausmas – tūristu iecienītākajās pludmalēs strauji pieaug “fekālais piesārņojums” 0
Kamēr tūkstošiem ceļotāju jau tagad apsver, kurp doties atvaļinājumā šovasar, daudzas Spānijas pludmales, īpaši Baleāru salās, tostarp Maljorka un Palma, saskaras ar neparastu problēmu – fekālo piesārņojumu. Jauns ziņojums atklāj ievērojamu piesārņojuma apjomu dažās no šo reģionu populārākajām pludmalēm, par to raksta vietne Express.
Baleāru 2026. gada ziņojumā pirmo reizi tika iekļauta sadaļa par pludmalēm, uzsverot ūdens kvalitātes pasliktināšanos. Pagājušajā gadā mikrobioloģisko piesārņojumu incidentu skaits tur divkāršojās – no 46 līdz 92. No tiem 20 gadījumi noveda pie peldēšanās aizliegumiem, bet pārējie 72 bija ieteikumi nepeldēties. Visvairāk tas skāra tādas pilsētas kā Sjutadelja, Santanji, Kalvija un Soljera.
Papildus fekāliju problēmām atpūtniekus tur satrauc arī citi jautājumi, proti, viesnīcu noslodze šovasar tur būs absolūta. Džoana Triana Riu, Riu Hotels and Resorts rīkotājdirektore, sacīja: “Mēs paaugstinām cenas, reaģējot uz pieaugošo pieprasījumu, bet situācija vietējiem iedzīvotājiem tikai pasliktināsies.”
Tradicionālie veikali Palmā un citās pilsētās izzūd, tos aizstāj starptautiskas franšīzes vai kafejnīcu tīkli, kur tiek pasniegti vietējiem līdzīgi produkti.
Tūristu apmešanās vietu skaits, piemēram, Maljorkā strauji samazinās, kas izraisa paniku vietējos uzņēmumos. “Katrs desmitais bārs tiks slēgts, jo tūristi vairāk tērē lidojumiem un viesnīcām,” ziņo vietējie uzņēmēji. Papildus tam, tiek uzsvērts, ka Maljorka ir ierobežota teritorija, un tūrisma sezonas kulminācijas laikā pieprasījums tikai pieaugs.