Grasies ceļot uz Spāniju? Esi uzmanīgs, vari iedzīvoties bargā sodā – tur tapis jauns likums šoferiem 0
Spānija plāno pastiprinēt sodu par braukšanu pie stūres alkohola ietekmē un samazinās pieļaujamo alkohola līmeni autovadītājiem. Līdz šim šoferiem bija atļauts sēsties pie stūres, ja asinīs nav vairāk par 0,5 promilēm alkohola, bet profesionālajiem vadītājiem un tiem, kas nesen ieguvuši tiesības – līdz 0,3 promilēm.
Tagad tiek ieviests stingrāks ierobežojums – ne vairāk kā 0,2 promiles visiem vadītājiem bez izņēmuma. Tas nozīmē, ka pat viena glāze vīna vai alus var pārsniegt jauno normu, tāpēc drošākais variants ir vispār nelietot alkoholu, ja jāvada auto.
Noteikumi attieksies uz visiem – arī tūristiem un īrētu automašīnu vadītājiem, velosipēdistiem, elektroskūteru lietotājiem. Tas būs universāls likums, lai aizsargātu ne tikai autobraucējus, bet visus ceļa dalībniekus.
Spānijas Satiksmes ģenerāldirekcija (DGT) ir izstrādājusi stingrāku noteikumu projektu, lai samazinātu negadījumu skaitu, ko izraisa alkohols. 2022. gadā Spānijā alkohola reibumā šoferīši izraisīja 4283 incidentus uz ceļiem, kuros gāja bojā 312 cilvēki un smagi cieta 518 — ši skaitļi likuši valdībai rīkoties.
Vēl satraucošāks fakts, kā raksta ārvalstu mediji, ir tas, ka vairāk nekā puse no bojāgājušajiem autovadītājiem toksikoloģiskajās pārbaudēs bijuši ar alkoholu vai citām vielām asinīs. 2023. gadā šādu gadījumu īpatsvars sasniedza 53%.
Ar jauno limitu – 0,2 promiles – faktiski pietiek ar vīna vai alus glāzi, lai jau pārsniegtu šo robežu. Policija arī atgādina, ka karstumā alkohols iedarbojas ātrāk, tāpēc pat neliels daudzums šo vielu var būt bīstams.
Soda apmērs
– Līdz ar stingrākiem noteikumiem Spānijā palielināti arī sodi. Ja autovadītāja asinīs konstatēs līdz 0,5 promilēm, sods būs līdz 500 eiro un 4 soda punkti.
– Ja pārsniegums būs lielāks – virs 0,5 promilēm, sods pieaugs līdz 1000 eiro un 6 soda punktiem.
– Savukārt, ja vadītājam konstatēs vairāk nekā 1,2 promilēm alkohola, tas jau tiks uzskatīts par kriminālnoziegumu – var draudēt brīvības atņemšana līdz sešiem mēnešiem, autovadītāja apliecības atņemšana uz laiku līdz četriem gadiem un pat sabiedriskais darbs.
– Īpaši bargi sodi paredzēti profesionālajiem šoferiem, kuri pārvadā cilvēkus vai kravu.
Projekts ir tapšanas stadijā, bet sagaidāms, ka tas var stāties spēkā jau līdz 2025. gada beigām — iespējams, jau decembrī, ja spāņu valdība to ātri pieņems. Tas ir daļa no plašākas kampaņas pret “alkohola tūrismu” un negadījumiem, kas īpaši aktuāli tūristu pilnajās salās kā Maljorka un Ibiza.