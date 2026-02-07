Bezpajumtnieks divus gadus kājām gāja no Francijas uz Poliju: tas, ko viņš izdarīja pēc atgriešanās, aizkustināja pat policistus 0
Mazā Polijas ciematā Futomā norisinājās dramatiskas, teju filmas cienīgas ainas. Veicot kārtējo pamesto ēku pārbaudi, policijas darbinieki kopā ar sociālo darbinieku atrada 41 gadu vecu vīrieti, kurš jau kādu laiku dzīvoja pamestā ēkā.
Noskaidrojās, ka liktenis šim vīrietim nav bijis labvēlīgs – vairākus gadus Francijā viņš bija bezpajumtnieks. Beigu beigās viņš kājām atgriezās dzimtajā Polijā un tagad cenšas izdzīvot sarežģītos apstākļos.
Vīrietis, kuram nav tuvu radinieku, dzīvoja tukšā ēkā kopā ar savu uzticamo suni. Paša uzbūvēta ķieģeļu krāsniņa nodrošināja nelielu siltumu, taču vieta, kurā viņš dzīvoja, nebūt nebija ērta un dzīvošanai piemērota.
Policija ātri noskaidroja, ka 41 gadu vecais vīrietis vairākus gadus dzīvojis Francijā, kur arī bijis bezpajumtnieks. Kad beidzās dokumentu derīguma termiņš, viņš vairs nevarēja cerēt uz nekādu palīdzību, tāpēc nolēma atgriezties Polijā. Ceļojums kājām vīrietim ilga divus gadus!
Tomēr policijas darbinieki nepalika vienaldzīgi. Viņi nogādāja vīrieti policijas iecirknī, kur viņu sagaidīja silts ēdiens. Par saviem līdzekļiem policisti nopirka viņam pārtikas produktus un savāca siltas drēbes no Futomas iedzīvotājiem. S
Policijas darbinieki un sociālie darbinieki uzsver, ka neatstās vīrieti vienu. Viņi sola sekot līdzi viņa situācijai un palīdzēt tik ilgi, cik būs nepieciešams.
Sagatavots pēc fakt.pl materiāliem.