Krievi naktī spēkus netaupa un masveidā uzbrūk Ukrainai “sāpīgākajos punktos” 19

10:12, 7. februāris 2026
Krievija naktī veica masveida uzbrukumu Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai un citiem objektiem, izšaujot aptuveni 40 raķetes un palaižot vairāk nekā 400 dronu, paziņojušas Ukrainas amatpersonas.

“Galvenie mērķi bija elektrotīkli, spēkstacijas un apakšstacijas,” platformā “X” paziņoja Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.

Raķešu un dronu uzbrukumi galvenokārt bija vērsti pret Hmeļnickas, Rivnes, Ternopiļas, Ivanofrankivskas un Ļvivas apgabaliem, Ukrainas rietumos, un Vinnicas apgabalu, Ukrainas centrālajā daļā.

Kārtējā mīklainā nāve: Maskavā vannā noslīkusi svarīga Krievijas amatpersona

Ukrainas Gaisa spēki paziņoja, ka 13 raķetes un 21 drons trāpījuši 19 vietās un vēl trīs vietās nogāzušās atlūzas.

Ziņots par bojājumiem Volīnijas, Ivanofrankivskas, Ļvivas un Rivnes apgabalos, pavēstīja Zelenskis, piebilstot, ka Rivnes apgabalā bojāts dzīvojamais nams.

Ladižinā, Vinnicas apgabalā, droni trāpīja lauksaimniecības koledžas administratīvajai ēkai. Ziņots par trāpījumiem arī Kijivas un Harkivas apgabalos.

Uzņēmums “Ukrenergo” ziņoja, ka Krievija uzbruka enerģētikas infrastruktūrai astoņos apgabalos. Uzņēmums norādīja, ka tas bija otrais masveida uzbrukums Ukrainas enerģētikas infrastruktūrai šogad.

Krievi uzbruka apakšstacijām, elektrības pārvades līnijām un divām termoelektrostacijām, paziņoja Ukrainas enerģētikas ministrs Deniss Šmihaļs.

Ienaidnieka nodarīto postījumu dēļ Ukrainā ievērojami palielinājies elektroenerģijas deficīts, brīdināja “Ukrenergo”. Ukrainas Enerģētikas ministrija ziņoja, ka Ukrainas atomelektrostacijas bijušas spiestas samazināt savu ražošanas jaudu.

