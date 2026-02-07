Foto: LETA

Sociālajos tīklos ik pa laikam izskan iedzīvotāju neapmierinātība ar kurjerpasta uzņēmumu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Platformā “X” kāds vīrietis nesen pauda neizpratni par uzņēmuma “Venipak” rīcību – neraugoties uz to, ka viņš bija atteicies no sūtījuma saņemšanas pakomātā un izvēlējies piegādi uz konkrētu adresi, par ko arī attiecīgi maksāja, sūtījums tomēr tika ievietots pakomātā.

Iedzīvotājs rakstīja: “Kurjeru dienesti reāli ir izlaidušies ar tiem pakomātiem. @VENIPAK pajautā vai piegādāt uz pakomātu, laipni no šīs iespējas atsakos. Bet atnāk sms par ievietotu sūtījumu pakomātā. Ja es maksāju par piegādi, tad arī piegādājiet uz norādīto adresi!”

Lai noskaidrotu, vai šāda kurjera rīcība ir pieļaujama, LA.LV sazinājās ar “Venipak Latvija” izpilddirektori Sanitu Bērziņu.

Viņa skaidro: “Ja sūtījums ir noformēts ar piegādi uz konkrētu adresi, kurjers primāri nodrošina piegādi tieši uz šo adresi. Izņēmumi var būt tikai objektīvās situācijās – piemēram, īpaši liela piegāžu apjoma dēļ, satiksmes ierobežojumu vai atkārtotas neveiksmīgas piegādes gadījumā. Tomēr arī šādās situācijās, saskaņā ar “Venipak” iekšējās kārtības noteikumiem, sūtījuma pāradresācija uz pakomātu obligāti ir jāsaskaņo ar klientu.

“Venipak” rīcībā ir nonākusi informācija, ka atsevišķos gadījumos šī kārtība nav tikusi ievērota, un šobrīd jautājums tiek atkārtoti pārrunāts ar loģistikas un kurjeru komandām, lai šādus gadījumus izskaustu.”

Tomēr maksa par piegādi uz adresi ir dārgāka nekā piegāde uz pakomātu – kas notiek šādos gadījumos, kad cilvēkiem pakalpojums nav sniegts korekti?

Sanita Bērziņa informē: “Jā, līguma klientiem piegāde uz adresi ir dārgāka nekā piegāde uz pakomātu, jo tā ietver individuālu kurjera maršrutu un piegādes laika plānošanu. Ja sūtījums ir noformēts kā piegāde uz adresi, bet faktiski sūtījums tiek ievietots pakomātā, klients joprojām tiek rēķināts kā par piegādi uz adresi, jo pakalpojums ir pasūtīts tieši tādā veidā.

Gadījumos, kad saņemam informāciju par neatbilstoši nodrošinātu piegādes veidu, katrs incidents tiek izskatīts individuāli, un “Venipak” klientu apkalpošanas komanda sadarbībā ar loģistiku izvērtē situāciju, lai nodrošinātu korektu risinājumu gan mūsu klientam, gan sūtījuma saņēmējam.

Ja saņēmējs saņem paziņojumu, ka sūtījums ir ievietots pakomātā, lai gan bija pasūtīta piegāde uz adresi, aicinām nekavējoties sazināties ar “Venipak” klientu apkalpošanu.

Šādos gadījumos:

  • informācija tiek nodota loģistikas komandai,
  • sūtījums tiek izņemts no pakomāta,
  • un organizēta piegāde uz norādīto adresi.

Ja klients sazinās tajā pašā dienā, bieži vēl ir iespējams sūtījumu pārvirzīt uz adresi bez kavējuma. Ja saziņa notiek vēlāk, diemžēl piegāde var pārcelties uz nākamo darba dienu, kas var radīt kavējumu — īpaši, ja situācija notiek piektdienā.”

