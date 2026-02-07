Foto. pexels.com/Marcin Dampc

Neveiksmīgākā krāsa katrai zodiaka zīmei: kam vajadzētu izvairīties no sarkanās, bet kam – no zaļās 0

LA.LV
8:38, 7. februāris 2026
Kokteilis Horoskopi un mistika

Astrologi jau izsenis uzskata, ka krāsām ir daudz lielāka nozīme, nekā mēs ikdienā mēdzam domāt. Tās ne tikai ietekmē noskaņojumu, bet arī spēj pastiprināt vai, gluži pretēji, vājināt cilvēka enerģiju, pašsajūtu un pat veiksmi. Katrai zodiaka zīmei ir savas laimīgās krāsas, kas palīdz atklāt rakstura labākās īpašības, tomēr pastāv arī tādi toņi, kas var darboties pretēji – radīt nogurumu, traucēt koncentrēties vai piesaistīt neveiksmīgas situācijas.

Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem
Krievijas ļaunākais murgs piepildījies: Eiropas savienība atklāj jaunās sankciju paketes saturu
Kokteilis
Vērsis – kakls, rīkle, Vēzis – vēders: kādas un kāpēc ir katras zodiaka zīmes vārīgākās vietas?
Lasīt citas ziņas

Lūk, kuras krāsas astrologi iesaka lietot piesardzīgi katrai zodiaka zīmei.

Kas jāatceras par šo materiālu – horoskopiem un ar ezotēriku saistītām lietām ir tikai izklaidējošs raksturs, tāpēc aicinām savus ikdienas lēmumus pieņemt, balstoties uz racionāliem apsvērumiem.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Palīdziet atrast to idiotu!” Vietējie iedzīvotāji sašutuši par postījumiem vairāku tūkstošu eiro apmērā
Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem
Aizdomīgs incidents NATO valstī: Beļģijā bojāts karakuģis, sākta izmeklēšana

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kokteilis
Atlaišana, naudas un veselības problēmas: kuras zodiaka zīmes šogad būs vislielākās zaudētājas?
Kokteilis
Zodiaka zīmes sarindotas pēc gaišredzības spējām: īpaši jāuzmanās, atrodoties Zivju tuvumā
Kokteilis
Katram savi “tarakāni”: zodiaka zīmju briesmīgākie ieradumi, kas sagrauj attiecības
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.