Vecāki, pievērsiet uzmanību – jauniešu vidū izplatījusies jauna narkotisko vielu pasūtīšanas tendence 0
Latvijā un citās Eiropas Savienības (ES) valstīs jauniešu vidū arvien plašāk izplatās tendence internetā ar piegādi uz pakomātiem pasūtīt tējas un saldumus, piemēram, cepumus un želejkonfektes, ar tajos iestrādātām narkotikām un psihotropajām vielām, ceturtdien žurnālistus informēja Nodokļu un muitas policijas (NMP) priekšnieks Andrejs Grišins.
Tāpat no citām ES dalībvalstīm piegādātās apreibinošās vielas atrastas arī elektroniskajās cigaretēs un citās smēķējamās ierīcēs.
Grišins vērsa uzmanību, ka jaunākais zināmais pasūtītājs ir 13 gadus vecs. Tipiskie šo jauniešu profili ir skolēni un studenti, nereti no stabilām ģimenēm. Vairumā gadījumu pasūtītāji ir puiši, kuru vidējais vecums ir no 18 līdz 24 gadiem. Tikai atsevišķi pasūtītāji iepriekš nokļuvuši likumsargu redzeslokā.
Nepilngadīgie narkotiku pasūtītāji izmanto arī tuvinieku identitātes pasūtījumu veikšanai. Likumsargi novērojuši, ka lielākā daļa patērētāju ir no Rīgas reģiona, taču saldumi ar narkotikām tiek pasūtīti arī citās pilsētās, piemēram, Liepājā, Ventspilī, Valmierā un Daugavpilī.
Grišins vērsa uzmanību, ka pagrīdes narkotiku industrija nemitīgi strādā, lai apietu “valstu enerģiju” narkotiku apkarošanā. “Faktiski katru dienu parādās jaunas vielas,” piebilda Grišins.
Viņš nenoliedza, ka likumsargi nevar vienā dienā noslēgt visus narkotiku izplatīšanas kanālus. Turklāt, ja vienu kanālu izdodas noslēgt, tad automātiski rodas cits. Lai arī Latvijas tiesiskais regulējums ir diezgan dinamisks, vienlaikus vielas, kas aizliegtas Latvijā, nav aizliegtas citās ES dalībvalstīs un noziedznieki šo situāciju izmanto, atzina Grišins.
NMP norāda, ka atšķirībā no vairākām citām ES valstīm, Latvijā narkotisko vielu pārvietošana pāri valsts robežai jebkurā daudzumā ir smags noziedzīgs nodarījums, turklāt, arī gadījumos, ja šīs vielas vai izstrādājumi, kas tās satur, ir iegādāti interneta veikalos vai tirdzniecības vietās valstīs, kur tas ir atļauts.
Maksimālais iespējamais sods par šādiem pārkāpumiem ir brīvības atņemšana līdz pieciem vai pat desmit gadiem, ja tas tiek izdarīts lielos apmēros vai personu grupā.
Neraugoties uz to, ka šādu “izstrādājumu” sūtījumi bieži tiek veikti, izmantojot anonīmums piegādes kanālus, piemēram, pasta un kurjerpasta sūtījumus, likumsargi Latvijā un citās ES valstīs ir informēti par šīm metodēm, sadarbojas savā starpā un ar sūtījumu piegādes operatoriem, un spēj identificēt pārkāpējus, atzina NMP. Izmeklēšanas gaitā pārsvarā izdodas identificēt vainīgas personas.
Kopš 2025. gada ir konstatēti un izņemti 599 no interneta veikaliem veikti aizdomīgi sūtījumi ar jaunām psihoaktīvām vielām. Līdz šim par tiem ir ierosināti 369 kriminālprocesi. Pārējie lietu materiāli vēl tiek izvērtēti, taču līdzšinējā ekspertu pieredze liecina, ka, visticamāk, vairumā gadījumu arī par tiem būs jāierosina kriminālprocesi.
NMP uzsver, ka tā aktīvi sadarbojas ar citām tiesībaizsardzības iestādēm Latvijā un ES, un turpinās to darīt, lai pēc iespējas ierobežotu šādu “produktu” tirdzniecības vietu pieejamību internetā un noslēgtu piegādes iespējas un kanālus uz Latviju.