Tie var tikt sabotēti vai pat iznīcināti: amatpersonas ceļ trauksmi par Krievijas bīstamajām darbībām kosmosā 0
Eiropas drošības eksperti uzskata, ka divi Krievijas satelīti ir pārtvēruši sakarus no vismaz desmit nozīmīgiem Eiropas satelītiem, kas riņķo ap kontinentu. Kā ziņo “Financial Times”, amatpersonas brīdina – šāda darbība var apdraudēt satelītu pārraidīto konfidenciālo informāciju un potenciāli ļaut Maskavai manipulēt ar satelītu trajektorijām vai pat izraisīt to avāriju.
Šie satelīti darbojas lielā augstumā virs Zemes un nodrošina sakarus Eiropā, tostarp Apvienotajā Karalistē, kā arī daļā Āfrikas un Tuvo Austrumu. Balstoties uz orbitālajiem datiem un teleskopiskiem novērojumiem, konstatēts, ka Krievijas satelīti vairākas nedēļas uzturējušies ļoti tuvu citiem objektiem.
Vācijas bruņoto spēku kosmosa pavēlniecības komandieris ģenerālmajors Mihaels Trauts laikrakstam “Financial Times” norādīja, ka abi satelīti tiek turēti aizdomās par radioelektroniskās izlūkošanas veikšanu.
Kāds Eiropas izlūkdienesta pārstāvis pieļāva, ka Krievijas satelīti varēja atrasties šaurā datu staru zonā, kas tiek pārraidīta no zemes stacijām uz satelītiem.
Eksperti brīdina, ka šāda ievainojamība varētu ļaut naidīgām valstīm iegūt kontroli pār satelītu komandām, radot sabotāžas risku vai pat izraisot to iznīcināšanu.
Lai gan izlūkdienesti uzskata, ka “Luch-1” un “Luch-2” pašas, visticamāk, nevar tieši iznīcināt satelītus, tās var būt savākušas nozīmīgu informāciju par to darbību un aizsardzības sistēmām. Šāda informācija teorētiski varētu tikt izmantota, lai koordinētu uzbrukumus no zemes vai citām kosmosa platformām.
Analītiķi pieļauj, ka ar šādu informāciju būtu iespējams nosūtīt viltus komandas satelītiem, ietekmējot to dzinēju darbību, kas paredzēti orbītas korekcijai. Teorētiski tas varētu izraisīt satelītu bojājumus vai novirzīt tos no orbītas.
Savāktā informācija varētu palīdzēt arī Krievijai identificēt, kur un kā satelīti tiek izmantoti. Šādi dati var tikt izmantoti, lai plānotu mērķētus kiberuzbrukumus vai citas operācijas pret Rietumu infrastruktūru.