Par gāzes apkuri 1040 eiro, mums ar zemes siltumsūkni 938 eiro! Privātmāju īpašnieki dalās ar janvāra milzīgajiem rēķiniem
Daudzi šajās dienās noteikti nervozē, pārskatot epastu vai aplikāciju, vai ir atnācis janvāra apkures rēķins. Lielie aukstuma rekordi daudziem šoziem kārtīgi iesitīs pa kabatu. Pirmie rēķini jau saņemti, lasītājs Mārcis padalījies ar savu rēķinu, apkurinot 300 kvadrātmetrus lielu māju ar gāzi, kā arī soctīklos pamanījām Arvīda ierakstu, ka, apkurinot tikpat lielu māju ar elektrību, saņēmis rēķinu. Salīdzinām!
“Mēs dzīvojam prinvātmājā, kuras platība ir ap 300 kvadrātmetriem. Māja ir daļēji renovēta, taču vēl nav nosiltināta. Situāciju sarežģī arī tas, ka daļā mājas joprojām ir vecie koka logi, bet citā daļā jau uzstādīti jauni. Līdz ar to siltuma noturība nav vienmērīga – vienā telpā ir patīkami silts, bet citur jūtams, ka siltums aizplūst.
Māju apsildām ar gāzi, un janvāra mēnesī saņēmām rēķinu par apkuri un elektrību 1117 eiro. Par gāzi atsevišķi ar PVN sanāk 1040,92 eiro. Protams, tā ir ļoti liela summa, taču jāsaka godīgi – mēs jau rēķinājāmies, ka aukstajā laikā izmaksas būs augstas. Tomēr tik auksts laiks sen nav bijis, un tas, protams, atspoguļojas arī rēķinos.
Mājā dzīvo arī mazs bērns, tāpēc mēs uzturam komforta temperatūru ap 23 grādiem. Šādā situācijā nav variants turēt māju vēsu vai “pieciest”, jo bērnam vajag siltumu un normālus apstākļus.
Neskatoties uz lielo rēķinu, mēs tomēr esam priecīgi, ka māja tiek apsildīta ar gāzi, nevis elektrību, jo tad izmaksas, iespējams, būtu vēl lielākas. Šobrīd atliek vien cerēt, ka februāris būs siltāks un rēķini nebūs tik dramatiski,” LA.LV raksta Mārcis.
Viņš atsūtījis arī savu rēķinu.
“Nu ko, janvāra rēķini ir klāt. Dalaties ar savām sāpēm. 270 m2, 909m3 – akmens lauku māja. Zemes siltumsūknis, kā arī viss ir pilnīgi elektrisks + strādāju no mājām un 6 cilvēku ģimene. Uzkrājums jau beidzās Decembra vidū šogad, 16 kW sistēma. Labi ka maksāju avansā. Summa 938,49 eiro.
Jau ziņots, ka vairāki pašvaldību uzņēmumi nepiemēros līgumsodus par laikus nesamaksātiem apkures rēķiniem, aģentūra LETA uzzināja vietvarās.
Ludzas novada pašvaldība prognozē, ka auksto laikapstākļu dēļ ievērojami palielināsies apkures rēķinu apmērs.
Ņemot vērā esošo situāciju, un, lai mazinātu finansiālo slogu SIA “LNS pakalpojumi” klientiem, līdz 1. jūlijam klientiem, kuri saņem siltumapgādes pakalpojumus, netiks piemēroti līgumsodi par laikus nesamaksātiem rēķiniem. Tas nozīmē, ka rēķinus iespējams apmaksāt pakāpeniski un dalītā maksājumā.
Klientiem, kuriem jau ir izveidojušās parādsaistības, ir iespēja noslēgt vienošanos par parāda apmaksu pa daļām.
“LNS pakalpojumi” ir pašvaldībai piederošs uzņēmums, kura apgrozījums 2024. gadā bija 4 051 585 eiro, bet peļņa 74 913 eiro.
Arī SIA “Bauskas novada komunālserviss” piedāvā iespēju par šā gada janvārī, februārī un martā patērēto siltumenerģiju norēķināties līdz 30. aprīlim, nepiemērojot nokavējuma maksu par kavēto maksājumu. Ja rēķinu nebūs iespējams apmaksāt līdz 30. aprīlim, sākot ar 1. maiju tiks piemērota standarta nokavējuma procentu likme – 0,01% dienā par katru nokavējuma dienu.
Tomēr situācijā, kad iedzīvotājam nav iespējams norēķināties pilnā apmērā par saņemtajiem pakalpojumiem, izņēmums aicina sazināties un noslēgt vienošanos par rēķinu apmaksas grafiku pēc 1. maija. Noslēdzot šādu vienošanos, soda procenti netiks piemēroti.
Saskaņā ar “Firmas.lv” datiem “Bauskas novada komunālservisa” apgrozījums 2024. gadā bija 11 417 541 eiro, bet zaudējumi sasniedza 1 434 954 eiro. Uzņēmuma īpašniece ir Bauskas novada pašvaldība.
Ņemot vērā zemo gaisa temperatūru, kas ievērojami palielinājusi siltumenerģijas patēriņu un attiecīgi arī izmaksas par komunālajiem pakalpojumiem, arī SIA “Preiļu saimnieks” nepiemēros soda procentus par savlaicīgi neapmaksātiem komunālo pakalpojumu rēķiniem. Lai vienotos par līgumsoda nepiemērošanu, iedzīvotājam jāvēršas uzņēmumā ar rakstisku iesniegumu, lūdzot neaprēķināt soda procentus. Kavētais maksājums bez soda procentiem ir jāsedz pilnā apmērā līdz nākamās apkures sezonas sākumam.
“Preiļu saimnieka” apgrozījums 2024. gadā ir bijis 3 963 947 eiro, Preiļu novada pašvaldībai piederošais uzņēmums cietis 371 025 eiro zaudējumus.
Zemo temperatūru ietekmē augušās izmaksas rada papildu slogu mājsaimniecību budžetiem, apgrūtinot iespēju veikt norēķinus savlaicīgi. Lai mazinātu finansiālo spriedzi, SIA “PREIĻU SAIMNIEKS” šajā periodā nepiemēros līgumsodus par laikā neapmaksātiem komunālo pakalpojumu rēķiniem.
Jau ziņots, ka vairāki Rīgas pašvaldības uzņēmumi nepiemēros nokavējuma procentus par kavētiem maksājumiem par saņemtajiem komunālajiem pakalpojumiem.