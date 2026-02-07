Cilvēki to ēd katru dienu! Kardioloģe nosauc sliktāko pārtikas produktu artēriju veselībai 0
Ja vēlaties stipru sirdi, ir ļoti svarīgi, lai jums būtu veselīgas artērijas. Artērijas ir asinsvadi, kas piegādā ar skābekli bagātas asinis visā ķermenī. Bez veselām artērijām organisma orgāni, tostarp sirds, nevar pareizi darboties.
Augsts asinsspiediens vai augsts holesterīna līmenis ir divas no pazīmēm, kas liecina, ka jūsu artērijas kļūst stīvākas vai aizsērējušas ar aplikumu. Augsts asinsspiediens apgrūtina ar skābekli bagātinātu asiņu pārvietošanos pa artērijām un laika gaitā var izraisīt sirdslēkmi vai insultu.
Viens no veidiem, kā atbalstīt artēriju veselību, ir ēst pilnvērtīgu pārtiku, samazinot pārstrādātu pārtikas produktu ar augstu cukura saturu patēriņu.
Viens no absolūti sliktākajiem pārtikas produktiem artēriju veselībai ir tāds, ko daudzi cilvēki ēd katru dienu.
Sliktākais ēdiens artēriju veselībai
Ja sviestmaizes ir jūsu iecienītākās brokastis vai pusdienas, iespējams, vēlēsieties apsvērt to pagatavošanu ar gaļas izstrādājumiem. Saskaņā ar Dr. Estelas Džīnas, kardioloģes, teikto, īpaši apstrādāti gaļas izstrādājumi ir viens no absolūti sliktākajiem pārtikas produktiem artēriju veselībai.
“No kardiologa viedokļa pārstrādāti gaļas izstrādājumi ir viens no viskaitīgākajiem ikdienas pārtikas produktiem artēriju veselībai. Tajos ir daudz nātrija, piesātināto tauku un ķīmisko konservantu, kas visi bojā asinsvadu gļotādu,” saka Dr. Džīna, paskaidrojot, ka nātrija pārpalikums paaugstina asinsspiedienu, savukārt piesātinātie tauki palielina “sliktā” holesterīna līmeni, kas veicina aplikumu uzkrāšanos artērijās.
Dr. Džīna saka, ka laika gaitā augsta asinsspiediena un aplikumu uzkrāšanās kombinācija izraisa artēriju iekaisumu un stīvumu, kas pēc tam var izraisīt sirdslēkmi vai insultu.
Papildus tam visam viņa brīdina, ka ķīmiskās vielas, ko izmanto delikateses gaļas konservēšanai, var pastiprināt iekaisumu un apgrūtināt organisma spēju kontrolēt cukura līmeni asinīs, kas rada papildu slodzi sirdij.
“Ir arī spēcīgi pierādījumi, ka cilvēkiem, kuri ēd daudz pārstrādātas gaļas, ir lielāks risks nomirt no sirds slimībām. Savā praksē es bieži redzu pacientus, kuri domā, ka ēd diezgan veselīgi, bet neapzinās, ka regulāra gaļas ēšana var nemanāmi kaitēt viņu sirds veselībai,” viņa stāsta žurnālam “Parade”.
Līdz šim brīdim, saskaņā ar “BMC Medicine” publicētu pētījumu, kurā piedalījās 448 568 dalībnieki 10 dažādās valstīs, uzturs, kas ietver pārstrādātu gaļu, palielina sirds un asinsvadu slimību risku par 30 procentiem.
Ko ēst tā vietā
Lai gan zinātne ir skaidri pierādījusi, ka regulāra pārstrādātu gaļas izstrādājumu lietošana uzturā ir kaitīga sirds un asinsvadu veselībai, tas nenozīmē, ka nekad vairs nevajadzētu baudīt sviestmaizi. “Jums nav jāatsakās no sviestmaizēm – jums vienkārši nepieciešamas olbaltumvielas,” saka Dr. Džīna.
Vai vēlaties padarīt savu sviestmaizi vēl veselīgāku sirdij? Dr. Džīna iesaka to pagatavot ar pilngraudu maizi, daudz dārzeņiem un veselīgiem taukiem, piemēram, olīveļļu vai avokado. Atšķirībā no sviestmaizes ar gaļas delikatesēm, sviestmaize ar šīm sastāvdaļām atbalstīs jūsu artērijas.
Tas ir tāpēc, ka pilngraudu produkti un dārzeņi satur šķiedrvielas, kas mazina iekaisumu un pazemina holesterīna līmeni. Turklāt dārzeņi satur antioksidantus, kas arī palīdz mazināt iekaisumu un novērst aplikumu uzkrāšanos artērijās. Olīveļļā un avokado esošie nepiesātinātie tauki mazina iekaisumu un pazemina asinsspiedienu.
Dažreiz nekas nav labāks par iekost tieši tajā sviestmaizē, pēc kuras kārojat — pat ja tai ir minimāla uzturvērtība. Dr. Džīna saka, ka tas ir pilnīgi normāli! Ir pilnīgi pieņemami ik pa laikam apēst gaļas izstrādājumus, kad rodas kāre.
“Svarīgi nav būt perfektam. Svarīgs ir biežums,” viņa uzsver. “Pārstrādātas gaļas aizstāšana ar pilnvērtīgiem, minimāli pārstrādātiem pārtikas produktiem pat dažas dienas nedēļā var pazemināt asinsspiedienu, uzlabot holesterīna līmeni, mazināt iekaisumu un ievērojami samazināt sirdslēkmes risku. Nelielas, pastāvīgas izmaiņas nodrošina lielisku sirds aizsardzību.”
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem!