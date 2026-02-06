Krievijas līderis Vladimirs Putins Kremlī, Maskavā, 2025.gada februārī.
Krievijas līderis Vladimirs Putins Kremlī, Maskavā, 2025.gada februārī.
Krievijas ļaunākais murgs piepildījies: Eiropas savienība atklāj jaunās sankciju paketes saturu

6. februāris 2026
Eiropas Savienība (ES) ir gatava veikt izlēmīgas darbības pret Krievijas naftas eksportu, kas, kā paredz daudzi analītiķi, būtiski ietekmēs Krievijas ieņēmumus.

Eiropas Komisijas iesniegtajā 20. ES sankciju paketē pret Krieviju iekļauts pilnīgs aizliegums jūras pakalpojumiem Krievijas naftas transportēšanai, paziņoja Eiropas Komisijas vadītāja Urzula fon der Leiena.

Kopumā jaunā sankciju pakete koncentrējas uz trim galvenajām jomām: enerģētiku, finanšu pakalpojumiem un tirdzniecību.

Krievijas naftas izolācija

Pilnīgs jūras pakalpojumu aizliegums Krievijas jēlnaftas pārvadāšanai ir vērsts uz agresorvalsts ienākumu samazināšanu no enerģijas eksporta un jaunu naftas pircēju meklēšanu. Turklāt ES plāno ievērojami paplašināt Krievijas tā dēvēto “ēnu floti” – sankciju sarakstam ierosināts pievienot vēl 43 kuģus, kopējais skaits sasniegtu 640 kuģus.

Ir arī plāni ierobežot Krievijas iespējas iegādāties jaunus tankkuģus, kā arī noteikt aizliegumus sašķidrinātās dabasgāzes (LNG) tankkuģu un ledlaužu apkopei un citiem pakalpojumiem. Šie pasākumi vēl vairāk ietekmēs gāzes piegādes no Krievijas.

Sankcijas finanšu sektorā

Otrā sankciju kārta ietekmēs Krievijas banku sistēmu un pārtrauks alternatīvos maksājumu kanālus.

ES plāno pievienot sankciju sarakstam vēl divus desmitus Krievijas reģionālo banku. Ierobežojumi var attiekties arī uz kriptovalūtām, uzņēmumiem, kas tās tirgo, un platformām, kas atvieglo kriptovalūtu darījumus un apiet esošās sankcijas.

Sankcijas ietekmēs arī dažas bankas trešajās valstīs, kas veicina sankciju pakļauto preču nelegālu tirdzniecību.

Jauni tirdzniecības aizliegumi

Trešais pasākumu kopums attiecas uz preču un pakalpojumu tirdzniecību. ES ierosina jaunus eksporta aizliegumus produktiem, sākot no gumijas līdz traktoriem un kiberdrošības pakalpojumiem, kuru kopējā vērtība pārsniedz 360 miljonus eiro.

Turklāt ES plāno aizliegt metālu, ķīmisko vielu un kritiski svarīgu minerālu importu, uz kuriem iepriekš sankcijas neattiecās.

Šo ierobežojumu kopējā vērtība tiek lēsta vairāk nekā 570 miljonu eiro apmērā. Papildus tam ierosināts paplašināt eksporta ierobežojumus precēm un tehnoloģijām, ko izmanto militāriem mērķiem, tostarp materiāliem sprāgstvielu ražošanai.

Eiropas Komisija arī ierosina ieviest kvotu amonjaka importam, lai ierobežotu tā piegādi ES.

Jaunā sankciju pakete skaidri parāda, ka ES ir gatava radikāli ierobežot Krievijas ienākumus no enerģijas eksporta, palielināt spiedienu uz finanšu sektoru un kavēt piekļuvi militāri nozīmīgiem resursiem.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

