Olimpiskais ciemats Kortīnā 2026

Skandāls Ziemas olimpiskajās spēlēs: sportisti, iespējams, izmantojuši dzimumlocekļa palielināšanas injekcijas labākiem rezultātiem 45

LA.LV
21:17, 6. februāris 2026
Ziņas Ārzemēs

Daži sportisti, iespējams, izmanto netradicionālus paņēmienus, lai palielinātu tramplīnlēkšanas tērpa laukumu un tādējādi uzlabotu lidojuma ilgumu un attālumu, vēsta ārzemju mediji.

Ziemas olimpiskajās spēlēs startējošie tramplīnlēkšanas sportisti varētu tikt pārbaudīti saistībā ar iespējamu dzimumlocekļa palielināšanas injekciju izmantošanu. Tiek pieļauts, ka šāds paņēmiens varētu tikt izmantots, lai uzlabotu sportisko sniegumu.

XXV Ziemas olimpisko spēļu atklāšanas dienā notikušajā preses konferencē Pasaules Antidopinga aģentūras (WADA) prezidents Vitolds Baņka norādīja, ka šādi gadījumi varētu kļūt par pamatu oficiālas izmeklēšanas uzsākšanai.

“Es apsolu, ka par to parūpēšos,” viņš sacīja žurnālistiem.

Pagājušajā mēnesī vācu laikraksts “Bild” ziņoja, ka daži tramplīnlēcēji pirms tērpu pielaikošanas, kurus viņi valkās olimpiskajās spēlēs, savos dzimumorgānos injicējuši hialuronskābi. Šī viela pašlaik netiek uzskatīta par dopingu.

Vienlaikus šādas injekcijas var palielināt apkārtmēru par vienu līdz diviem centimetriem, kas attiecīgi var palielināt individuālā tramplīnlēkšanas tērpa virsmas laukumu.

Starptautiskā Slēpošanas un snovborda federācija (FIS) norāda, ka lielāks tramplīnlēkšanas tērps var palielināt sportista lidojuma ilgumu un attālumu.

Sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.

