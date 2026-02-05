“Policija divas reizes atteica ierosināt kriminālprocesu.” Bērni mākslas galerijā bija liecinieki smagai pornogrāfijai 0

0:19, 6. februāris 2026
Stāsti Pieredze

TV24 raidījumā “Preses klubs” Kristīna Blumberga, biedrības ProBonoPublico.Latvia vadītāja, dalījās pieredzē par gadījumu, kurā mazi bērni bija liecinieki smagas pornogrāfijas mākslas performancei. Viņa vērsās visās iespējamās iestādēs, bet, neskatoties uz to, ka Bērnu tiesību aizsardzības centrs atzina, ka izstādē notiekošais bija vardarbība pret bērniem, Valsts policija divas reizes atteica ierosināt kriminālprocesu.

Tas norisinājās pirms pāris gadiem. Blumberga sociālajos tīklos pamanīja, ka mākslas galerijā “Kim?” tiek veidota mākslas performance, kur cilvēki uzvedās perversā veidā. Par lielu pārsteigumu – uz to skatījās mazi bērni ar šausmās ieplestām acīm.

