Krievija slepeni sūta uz Eiropu neparastu kuģu konvoju – japāņi atklāj detaļas
Japānas militārpersonas izsekojušas neparastu Krievijas kuģu grupu, kas no Tālo Austrumu ostām devusies Eiropas virzienā. Konvojā ietilpst desmit kuģi – seši kravas kuģi, militārais eskorts, apgādes tankkuģis un okeāna velkonis. Oficiāli nav zināms, kādu kravu tie pārvadā.
Par konvoja kustību ziņoja Japānas Aizsardzības ministrija, kas vairākas dienas sekoja kuģu pārvietošanās maršrutam netālu no Japānas krastiem. Saskaņā ar Japānas militārpersonu sniegto informāciju, kuģu grupa pirmo reizi pamanīta 8. maijā Japāņu jūrā pie Cušimas šauruma starp Japānu un Dienvidkoreju. Tiek uzskatīts, ka kuģi izbraukuši no Vladivostokas apkārtnes.
Pēc tam konvojs devies gar Japānas dienvidu salām, iebraucis Filipīnu jūrā un turpinājis kustību rietumu virzienā. Analītiķi pieļauj, ka galamērķis varētu būt Krievijas ostas Eiropas daļā.
Pašreizējais konvojs tiek uzskatīts par bezprecedenta soli Krievijas flotei un, iespējams, atspoguļo Maskavas pieaugošās bažas par jūras transporta drošību pat atklātā okeānā.
Daļai kuģu jau noteiktas sankcijas
Konvojā identificēti kravas kuģi “Maya 1”, “Lady D”, “Lady Maria”, “Lady R” un “Captain Danilkin”. Dažiem no tiem Rietumvalstis jau iepriekš noteikušas sankcijas par iespējamu ieroču, munīcijas un militāro kravu pārvadāšanu starp Ziemeļkoreju un Krieviju.
Kuģu grupu pavada divas “Stereguschi” klases korvetes – “Sovershenny” un “Rezky”. Konvojā ietilpst arī “Dubna” klases apgādes tankkuģis un okeāna velkonis “Andrey Stepanov”.
Eksperti uzskata, ka šādu palīgkuģu klātbūtne liecina par gatavošanos ilgstošam autonomam braucienam bez piestāšanas sabiedroto valstu ostās.
Krievija baidās no kuģu aizturēšanas
Polijas laikraksts “Wiadomości” norāda, ka līdz šim Krievijas transporta kuģi lielākoties pārvietojušies atsevišķi. Pilnvērtīga konvoja izveidošana ar militāru eskortu varētu liecināt par Maskavas bažām par iespējamiem uzbrukumiem vai kuģu aizturēšanu.
Pēdējos mēnešos pieaugusi spriedze ap tā dēvēto Krievijas “ēnu floti”. Rietumvalstis vairākkārt aizturējušas kuģus, ka tie varētu apiet sankcijas, pārvadājot Krievijas naftu vai militāro aprīkojumu.
Atmiņā joprojām “Ursa Major” nogrimšana
2024. gadā pie Spānijas krastiem noslēpumainos apstākļos nogrima Krievijas kuģis “Ursa Major”, kas arī tika saistīts ar sensitīvu kravu pārvadāšanu.
Kā ziņoja CNN, viena no izmeklēšanas versijām bija mēģinājums traucēt Krievijas kodoltehnoloģiju nodošanu Ziemeļkorejai.
Pēc “Ursa Major” nogrimšanas Kremlis uzsāka steidzamu jūras operāciju, kurā tika iesaistīti militārie un izlūkošanas kuģi.