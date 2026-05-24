Tie neraida radiosignālu: Slaidiņš skaidro, kāpēc "gaidošie" droni ir tik bīstami
Krievijas armija arvien aktīvāk izmanto tā dēvētos “gaidošos” dronus, kas spēj ilgstoši atrasties pozīcijās un uzbrukt īstajā brīdī. Kā TV24 raidījumā “Aktuālais par karadarbību Ukrainā” skaidroja NBS majors un Zemessardzes štāba virsnieks Jānis Slaidiņš, šādi droni Ukrainas apgādes ceļus un manevru koridorus faktiski pārvērtuši par slazdiem.
Pēc Slaidiņa teiktā, īpaši sarežģīta situācija ir ar droniem, kas izmanto optisko šķiedru savienojumus. Atšķirībā no tradicionālajiem FPV droniem tie nerada radiosignālu, tāpēc elektroniskās karadarbības sistēmām tos ir daudz grūtāk pamanīt un traucēt.
Viņš norādīja, ka šādi droni spēj ilgi gaidīt uzbrukuma brīdi, piemēram, līdz pa ceļu pārvietojas karavīru grupa, tehnika vai evakuācijas transports.
Slaidiņš skaidroja, ka frontē arvien biežāk tiek izmantoti arī tā dēvētie “mātes droni”, kas gaisā pārvadā vairākus mazākus FPV dronus un nepieciešamajā brīdī tos palaiž uzbrukumam.
Pēc viņa teiktā, cīņai pret šiem draudiem nepieciešami dažādi risinājumi. Uz zemes novietotos dronus iespējams iznīcināt ar patruļu palīdzību, savukārt pret gaisā esošajiem droniem nepieciešama gan elektroniskā karadarbība, gan speciāli apmācīti karavīri.
Vienlaikus Slaidiņš uzsvēra, ka dronu tehnoloģijas attīstās ļoti strauji un nākotnē draudi var kļūt vēl sarežģītāki.
Viņš minēja piemēru ar Polijā demonstrētu dronu, kas vizuāli līdzinājies pīlei, norādot, ka nākotnē droni varētu maskēties kā dzīvnieki, akmeņi vai citi apkārtējās vides objekti, ievērojami apgrūtinot to pamanīšanu.
Pēc Slaidiņa teiktā, šādas tehnoloģijas var būtiski sarežģīt vizuālo izlūkošanu un piespiest armijas arvien ātrāk pielāgoties jaunajiem draudiem.