Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver 0
Neskatoties uz Bekingemas pils oficiālo paziņojumu par Keitas Midltones vēža remisiju, Velsas princeses izskats joprojām raisa satraukumu. Kā ziņo ārvalstu mediji, viņas ievērojamais svara zudums satrauc gan karaļnamu, gan citus, kas seko līdzi viņas aktivitātēm.
Lai gan Keita jūnijā neapmeklēja tradicionālās ģimenes sacensības “Royal Ascot”, viņa tomēr parādījās Vimbldonas tenisa finālā kopā ar princi Viljamu un bērniem – 12 gadus veco Džordžu un 10 gadus veco Šarloti. Jaunākais dēls – 7 gadus vecais Luiss – palika mājās.
Radar Online avots apgalvo, ka Keita turnīra tribīnēs izskatījusies satraucoši vārga. “Keita ir ļoti tieva, un cilvēki baidās, ka tas var liecināt par problēmām ar atveseļošanos pēc vēža ārstēšanas vai vēl ļaunāk – par recidīvu,” šādu informāciju sniedzis anonīms avots no karaļnama.
Princese, kuras augums ir 175 cm, šobrīd sverot tikai 42 kilogramus.
“Viņa ir daudz piedzīvojusi un ļoti vēlas būt klāt karaļnamā, bet ir redzams, ka viņa nav vesela,” avots piebildis.
Tiem, kas viņai ir tuvi, esot zināms, ka ķīmijterapija būtiski ietekmējusi princeses fizisko stāvokli. Sakarā ar apetītes zudumu Keita turpina zaudēt svaru.
Aprīlī šķita, ka princese atgūstas – kopā ar vīru un bērniem viņa devās slēpošanas brīvdienās uz Francijas Alpiem, taču tagad satraukums un spekulācijas atkārtoti pieaug.
“Viņai ir bijis grūts ceļš ejams. Ķīmijterapija nav pastaiga parkā – tā ir atstājusi savas pēdas,” norādīja viens no avotiem.