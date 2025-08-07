Vai jaunais likums alkohola tirdzniecībā ietekmē arī bezalkoholiskā alus tirdzniecību? 0
Jaunais likums, kas saīsina alkohola tirdzniecības laiku, bezalkoholisko dzērienu pārdošanu neierobežo. Raimonds Okmanis, veikalu tīkla “Lats” priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver, ka šādu dzērienu tirdzniecība ir vairāk morāles nekā juridisks jautājums, un lēmums par to paliek katra veikala ziņā.
Vai jaunais likums, kas saīsināja alkohola tirgošanas laiku, paredz arī ierobežot bezalkoholiskā alus tirdzniecību?
“Tas ir vairāk morāles dabas jautājums. Bezalkoholisko alu var tirgot kā parastu atsvaidzinošu dzērienu. Bet ir ētiskā puse. Tāpat kā bezalkoholiskie vīni, ir bezalkoholiskie rumi, ir bezalkoholiskie brendiji. Principā likuma ietvaros tos tirgot var, jo tas nav alkohols. Bet tas, vai to darīs veikali, ir katra veikalnieka ziņā,” skaidro Okmanis.
Viņš pauž, ka “Lats” veikalos bezalkoholiskie ali un citi dzērieni joprojām būs nopērkami arī ārpus alkohola tirdzniecības laika ierobežojuma. Viņš to salīdzina ar kvasu vai kefīru, kuri arī ir viegli alkoholiski dzērieni. “Tas ir morālas dabas jautājums, tāpat kā aptieka varbūt var tirgot cigaretes, bet neviens viņas tur netirgos,” salīdzina Okmanis.
LA.LV jau iepriekš rakstīja, ka no 1. augusta alkohola tirdzniecībai ir jauni laika ierobežojumi. No 1. augusta alkoholisko dzērienu tirgošana darbadienās un sestdienās ir aizliegta no plkst. 20 līdz nākamās dienas plkst. 10, svētdienās – no plkst.18 līdz pirmdienas plkst. 10. Tāpat stājās spēkā stingrāki alkohola reklāmas ierobežojumi, kā arī ierobežo “grādīgo” patēriņu, spēlējot azartspēles. To paredz 9. janvārī Saeimā pieņemtie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuru mērķis ir mazināt alkohola patēriņu sabiedrībā.