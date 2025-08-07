#TV24 #soctīkli #karš Ukrainā #Donalds Tramps #dakterstāsti

Vai jaunais likums alkohola tirdzniecībā ietekmē arī bezalkoholiskā alus tirdzniecību? 0

LA.LV
16:06, 6. augusts 2025
Ziņas Latvijā

Jaunais likums, kas saīsina alkohola tirdzniecības laiku, bezalkoholisko dzērienu pārdošanu neierobežo. Raimonds Okmanis, veikalu tīkla “Lats” priekšsēdētājs, TV24 raidījumā “Uz līnijas” uzsver, ka šādu dzērienu tirdzniecība ir vairāk morāles nekā juridisks jautājums, un lēmums par to paliek katra veikala ziņā.

Reklāma
Reklāma
Kokteilis
pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Kokteilis
Keitas Midltones izskats raisa bažas par viņas veselību: anonīmi avoti atklāj, cik viņa sver
Nirēji no ūdenstilpnes Latvijā izcēluši zemūdeni: tā atradās četru metru dziļumā
Lasīt citas ziņas

Vai jaunais likums, kas saīsināja alkohola tirgošanas laiku, paredz arī ierobežot bezalkoholiskā alus tirdzniecību?

“Tas ir vairāk morāles dabas jautājums. Bezalkoholisko alu var tirgot kā parastu atsvaidzinošu dzērienu. Bet ir ētiskā puse. Tāpat kā bezalkoholiskie vīni, ir bezalkoholiskie rumi, ir bezalkoholiskie brendiji. Principā likuma ietvaros tos tirgot var, jo tas nav alkohols. Bet tas, vai to darīs veikali, ir katra veikalnieka ziņā,” skaidro Okmanis.

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
Kā pateikt, ka sievietei ir pāri 40? Šīs 10 lietas tevi nodod
Tramps paziņo par plānu tikties ar Putinu aci pret aci: tas varētu notikt ātrāk, nekā gaidīts
“Apnika! Še, ēdiet!” Dānijas zoodārza šokējošais aicinājums izsauc sašutumu pat Latvijas sabiedrībā

Viņš pauž, ka “Lats” veikalos bezalkoholiskie ali un citi dzērieni joprojām būs nopērkami arī ārpus alkohola tirdzniecības laika ierobežojuma. Viņš to salīdzina ar kvasu vai kefīru, kuri arī ir viegli alkoholiski dzērieni. “Tas ir morālas dabas jautājums, tāpat kā aptieka varbūt var tirgot cigaretes, bet neviens viņas tur netirgos,” salīdzina Okmanis.

LA.LV jau iepriekš rakstīja, ka no 1. augusta alkohola tirdzniecībai ir jauni laika ierobežojumi. No 1. augusta alkoholisko dzērienu tirgošana darbadienās un sestdienās ir aizliegta no plkst. 20 līdz nākamās dienas plkst. 10, svētdienās – no plkst.18 līdz pirmdienas plkst. 10. Tāpat stājās spēkā stingrāki alkohola reklāmas ierobežojumi, kā arī ierobežo “grādīgo” patēriņu, spēlējot azartspēles. To paredz 9. janvārī Saeimā pieņemtie grozījumi Alkoholisko dzērienu aprites likumā, kuru mērķis ir mazināt alkohola patēriņu sabiedrībā.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Totāls bērnudārzs!” Aizvadīta pirmā diena ar jaunajiem alkohola tirdzniecības ierobežojumiem – kas sabiedrībai sakāms?
“Iespējams, kādu veikalu “top!” svētdienās nāksies slēgt.” Mazumtirgotāji sagatavojušies izmaiņām alkohola tirdzniecībā
Vai ar liķierkonfektēm varēs apiet alkohola tirdzniecības aizliegumu? Sabiedrībā raisās jautājumi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.