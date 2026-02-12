“Bija auksti…” Dmitrijs uzzina iemeslu, kāpēc bērns netiek pie ārsta, un izjūt dusmas 0
Garās rindas un ierobežotā veselības aprūpe sabiedrībā liek dusmoties daudziem, lai gan daudzām problēmām ir loģisks izskaidrojums. Tomēr visvairāk sabiedrību tracina cilvēki, kuri vieglprātīgi izturas pret pierakstiem pie ārsta un vienkārši neierodas.
To apliecina arī diskusija sociālo mediju platformā “Threads”, kur Dmitrijs raksta: “BKUS māsiņa jautā kādai mammai: “Kāpēc jūs nebijāt 10. februārī uz nodarbību ar bērnu?””
Signe norāda: “Jau sen vajadzētu ņemt citu valstu piemēru — ja neierodies bez brīdinājuma uz valsts apmaksāto konsultāciju, tad jāatmaksā 50% vai pat 100% no cenas. Tas disciplinētu un samazinātu rindas, jo viena no lielajām problēmām ir tieši šī vieglprātība.”
Vēl kāds lietotājs piekrīt Signes viedoklim: “Ja šai bezatbildībai un vienaldzībai pret citiem ieviestu finansiālas sekas, rindas pie apmaksātajiem ārstiem saruktu krietni.”
Lai arī lielākā daļa diskusijas dalībnieku kritizē vieglprātīgu attieksmi, ir arī cilvēki, kuri uzskata, ka šāds iemesls var būt pamatots.
Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par kādas ārstes ierakstu sociālo mediju platformā “Facebook”, kas vēlreiz apliecina aizdomas: tieši vieglprātīgie pacienti, kuri nenopietni uztver pierakstus un neierodas uz vizītēm, izceļ plašākas problēmas veselības aprūpes sistēmā.
Rindas pie ārsta ir arī pacientu līdzatbildība!!! Veselību visiem un cerams visi pacienti, kas neatnāca ir kļuvuši veseli!”
Tas, ka šis ir ieviesies kā sistēma, atzīst arī mediķe pēc novērojumiem dzīvē, proti, ka tie cilvēki, kas tomēr pie ārsta nedomā ierasties un neatsaka savu vizīti; tam piekrīt arī daudzi komentāros zem viņas ieraksta.
