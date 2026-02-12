Bērnu slimnīcas jaundzimušo aprūpes nodaļā uzsāktas padziļinātas dzirdes pārbaudes ar jaunu iekārtu, kas ir papildinājums jau esošajam dzirdes skrīningam.
Garās rindas un ierobežotā veselības aprūpe sabiedrībā liek dusmoties daudziem, lai gan daudzām problēmām ir loģisks izskaidrojums. Tomēr visvairāk sabiedrību tracina cilvēki, kuri vieglprātīgi izturas pret pierakstiem pie ārsta un vienkārši neierodas.

To apliecina arī diskusija sociālo mediju platformā “Threads”, kur Dmitrijs raksta: “BKUS māsiņa jautā kādai mammai: “Kāpēc jūs nebijāt 10. februārī uz nodarbību ar bērnu?””

Vīrietis atzīst, ka dzirdētā atbilde viņu šokēja: “Bija ļoti auksti, mēs braucam ar sabiedrisko transportu.”
Signe norāda: “Jau sen vajadzētu ņemt citu valstu piemēru — ja neierodies bez brīdinājuma uz valsts apmaksāto konsultāciju, tad jāatmaksā 50% vai pat 100% no cenas. Tas disciplinētu un samazinātu rindas, jo viena no lielajām problēmām ir tieši šī vieglprātība.”

Arī Ksenija nesaprot, kāpēc cilvēkiem ir tik grūti vienkārši piezvanīt un paziņot, ka viņi neieradīsies.

Vēl kāds lietotājs piekrīt Signes viedoklim: “Ja šai bezatbildībai un vienaldzībai pret citiem ieviestu finansiālas sekas, rindas pie apmaksātajiem ārstiem saruktu krietni.”

Lai arī lielākā daļa diskusijas dalībnieku kritizē vieglprātīgu attieksmi, ir arī cilvēki, kuri uzskata, ka šāds iemesls var būt pamatots.

Kas sakāms citiem lietotājiem?

Autora oriģinālais ieraksts. FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”
FOTO: Ekrānšāviņš/ “Threads”

Jau iepriekš LA.LV portālā vēstījām par kādas ārstes ierakstu sociālo mediju platformā “Facebook”, kas vēlreiz apliecina aizdomas: tieši vieglprātīgie pacienti, kuri nenopietni uztver pierakstus un neierodas uz vizītēm, izceļ plašākas problēmas veselības aprūpes sistēmā.

Viņa raksta: “Labrīt, mani pacienti, kur tad jūs esat… Es jūs gaidu kabinetā, bet diemžēl neviena nav. Neviens no šodienas pieraksta nav ieradies… NEVIENS!!! Nav bijis pat cieņas pret citiem slimniekiem, lai atceltu pierakstu un kāds cits, kam tiešām vajadzēja, varētu tikt pie sava ārsta.

Rindas pie ārsta ir arī pacientu līdzatbildība!!! Veselību visiem un cerams visi pacienti, kas neatnāca ir kļuvuši veseli!”

Tas, ka šis ir ieviesies kā sistēma, atzīst arī mediķe pēc novērojumiem dzīvē, proti, ka tie cilvēki, kas tomēr pie ārsta nedomā ierasties un neatsaka savu vizīti; tam piekrīt arī daudzi komentāros zem viņas ieraksta.

