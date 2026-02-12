VIDEO. “Tādu skatu vēl nebiju redzējis…” Lietuvieši brīnās par ledū iesalušiem asariem 0

Kamita Kalniņa
17:52, 12. februāris 2026
Ziņas Dabā

Lietuvas Veselīga dzīvesveida savienības prezidents Simonas Dailide, kurš aktīvi popularizē rūdīšanos un peldes āliņģī, sociālajos tīklos dalījies ar neparastiem kadriem – ledus klučos iesalušiem asariem.

Blakus āliņģim, kurā Dailide kopā ar citiem entuziastiem devās peldē, bija redzami ledus gabali ar tajos iesalušām zivīm. Skats pārsteidzis arī pašu vīrieti.

“Paskatieties – asari iesaluši ledū. Uzreiz saldēta zivs. Vēl neko tādu nebiju redzējis,” viņš jokojot saka video.

Kadri uzņemti Pluņģē, kur Dailide kopā ar tā dēvētajiem Pluņģes “roņiem” devās peldē āliņģī.

Tikmēr ihtiologs Justs Dainis, komentējot redzēto portālam delfi.lt, atzina, ka arī viņam tas bijis pārsteigums. “Pirmo reizi redzu ko tādu,” viņš sacīja.

Speciālists skaidro, ka ziemā pie ezera krasta mēdz būt padziļinājumi, kuros mazās zivis var uzturēties. “Ziemā asari ir neaktīvi, tie varēja atrasties šādā iedobē, un pie mīnus 30 grādu temperatūras ūdens ļoti ātri sasalst.

Iespējams, pie krasta aizsala, vēlāk aizsala arī tālāk, un zivis palika iesprostotas, nespēja izpeldēt un iesala ledū. Neviena zivs pēc savas gribas ledū neiesalst,” uzsver ihtiologs.

Vaicāts, vai zivis varētu būt atstātas pēc makšķernieku loma, Dainis to noliedz. “Tādā gadījumā tās, visticamāk, paliktu uz ledus virsmas. Video redzams, ka zivis iesalušas dziļi ledus slānī. Dažkārt makšķernieki izurbj āliņģi un ielaiž tajā zivis kā akvārijā, taču šeit nav redzams, ka ledus būtu urbts. Asari iesaluši dziļi, ledus ir viendabīgs,” viņš skaidroja.

